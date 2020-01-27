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"Больше 2-3 дней бедняга не протянет": Комаровский развенчал фейки о коронавирусе

1.3т
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Получать посылки из Китая, несмотря на распространение нового коронавируса nCoV, можно, так как вирус не может длительное время "жить" вне организма человека.

Об этом заявил врач-педиатр Евгений Комаровский. Соответствующее видео известный доктор опубликовал на своем YouTube-канале в понедельник, 27 января (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Однозначно посылки из Китая получать можно!" – подчеркнул он. Медик пояснил, что вирус в организме человека, то есть в идеальных для себя условиях, может существовать примерно 14 дней.

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"Так вот, в посылке из Китая нет таких замечательных условий. Там ему намного менее комфортно живется, и, поверьте мне, больше двух-трех дней он там, бедняга, не протянет", – сказал Комаровский.

Комаровский раскрыл фейки о коронавирусе

Комаровский раскрыл фейки о коронавирусе

Коллаж

Он добавил, что тема новой болезни "раздувается" в соцсетях. "Потрясает, что, вот например среди моих сотрудников, из 10 человек трое за прошедшие сутки получили СМСку с категорическим требованием не есть бананы! И обязательно эту СМСку как письмо счастья нужно переслать всем остальным, чтобы все перестали есть бананы", – рассказал доктор.

Он уточнил, что в пересылаемом в мессенджерах тексте заявляется, что якобы все эти фрукты инфицированы коронавирусом.

"Сообщаю всем: это абсолютный бред!.. Кушайте бананы на здоровье", – отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский назвал реальные опасности заболевания nCoV.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус 2019-nCoV
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
инфекция видео вирус
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