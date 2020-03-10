Никого не слушайте!" Доктор Комаровский развеял миф о популярном лекарстве для детей

Известный в Украине врач Евгений Комаровский развеял мифы о методах лечения детей и полезности "Но-шпы".

Это все он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, где ответил на вопрос своих подписчиков о том, как поступать, если у ребенка высокая температура и холодные конечности. По его словам, не нужно слушать врачей, которые советуют принимать "Но-шпу" - оно не связано с сосудами, а его полезность это просто миф советской медицины.

"Этот препарат уменьшает спазм гладкой мускулатуры кишечника, и то не очень эффективно."Но-шпа" как панацея от всего — один из мифов советской медицины. Так что забудьте об этом лекарстве, особенно применительно к лечению детей", - написал Комаровский.

Вместо этого намного лучше приложить грелку к ногам или рукам (смотря что мерзнет). Единственное - необходимо внимательно следить за температурой и временем воздействия.

"Когда горячая грелка будет приложена к спазмированной холодной ноге, то можно ребенка и до ожога довести. Поэтому сначала возьмите эту грелку и убедитесь, что ее температура не выше 38 градусов - причем это предел - и положите на ножки"", - написал Комаровский.

Имеет важность и то, как ребенка укрывают одеялом, когда он говорит, что ему холодно. По словам доктора, необходимо всегда держать нос открытым.

"Только не закрывайте ему нос, чтобы он мог нормально дышать. При высокой температуре должен быть чистый прохладный воздух, но теплая одежда. Ощущение холода и то, что вы ребенка раскрыли, дав контактировать коже с холодным воздухом, как раз и приводит к спазму сосудов кожи. В результате процесс отдачи тепла организмом в окружающую среду ухудшается, и температура не падает", - написал Комаровский.

Также, при температуре нет смысла делать ребенку холодные ванны или оборачивать мокрыми холодными полотенцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Комаровский назвал панику вокруг эпидемии COVID-19 нелогичной.

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