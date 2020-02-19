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Для больных диабетом создали пластырь с инсулином: уколы могут уйти в прошлое

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Больные сахарным диабетом смогут получать инсулин без болезненных инъекций.

Как пишет "МК", американские ученые из Калифорнии создали инсулиновый пластырь с микроиглами. Они при попадании в организм человека смогут доставить инсулин в нужном количестве.

Также авторы пояснили, что изобретение способно не только доставлять лекарство, но и следить за уровнем глюкозы. Такая функция, заверили они, позволит людям, страдающим диабетом, выйти на принципиально новый уровень системы контроля над заболеванием.

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Для больных диабетом создали пластырь с инсулином

Для больных диабетом создали пластырь с инсулином

Иллюстрация

Также это поможет обезопасить пользователей от передозировки инсулина, которая может привести к гипогликемии, судорогам, коме и даже смерти.

Эти микроиглы пластыря сделаны из полимера, который имеет чувствительность к глюкозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, сахарным диабетом в Украине болеют 1 млн 300 тысяч человек. Его диагностика затрудняется тем, что от появления первых патологических изменений до развития болезни может пройти 5-10 лет.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
Тег
диабет
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