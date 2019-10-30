Дифтерия в Украине: Комаровский четко объяснил разницу между вакциной и сывороткой

Доктор Евгений Комаровский призвал не связывать участившиеся в Украине случаи вспышек дифтерии с отсутствием у заболевших прививок.

По его словам, существует разница между вакциной и сывороткой, которой лечится в частности и дифтерия. Кратким ликбезом он поделился на своей странице в Facebook.

"Есть такие инфекции, при которых бактерия в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает особый яд — токсин. Можно убить бактерию антибиотиком, но пока он подействует, будет поздно — токсин убьет человека. Дифтерия, столбняк, ботулизм — самые известные болезни такого типа", — написал Комаровский.

Лечатся такие инфекции сыворотками, которые содержат готовые антитела, нейтрализующие токсин. Их, отмечает врач, вводят сразу же после установки диагноза или даже только при подозрении, поскольку дорога каждая минута.

Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина narodna-pravda.ua

"Именно поэтому во всех инфекционных больницах всегда есть лечебные сыворотки. Если в стране плохо с вакцинацией — нужен тройной запас сывороток от дифтерии и столбняка, а если в стране разогнали санэпидстанции — тройной запас сыворотки от ботулизма", — подчеркнул Комаровский.

Но, по его словам, в Украине этому не придают значения. Поскольку страна якобы "решила жить по Дарвину — т. е. следуя естественному отбору".

"Здесь нужны запасы терпения и сеть бюро ритуальных услуг", — акцентировал врач.

Он также указал на то, что если взять токсин, ослабить его и ввести в организм, то тот в свою очередь отреагирует выработкой антитоксических антител — именно таким образом у человекаформируется защитный иммунитет.

"Препарат, содержащий анатоксин, — это и есть вакцина. Когда вводят вакцину — это прививка, или вакцинация. Чем меньше вводят вакцин, тем больше надо сывороток", — подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже в трех областях зафиксированы случаи дифтерии. В Киеве обнаружен второй случай заболевания. Среди больных есть как непривитые, так и привитые люди. Несмотря на то, что о вспышке инфекции предупреждали ранее, сыворотку от этого заболевания МОЗ так и не закупило.

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