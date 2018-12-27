Про трансплантацію в Україні.

Вже два місяці поспіль відповідаю за цей напрямок роботи в Міністерстві.

Скажу відверто, окрім гучних запевнень в допомозі, жоден (підкреслю на всяк випадок) міжнародний партнер не надав нам, хоча б якоїсь конкретної, допомоги.

Щодо вітчизняних фахівців, коло людей обмежується тими, хто із завзяттям та ентузіазмом працює в нашій новій робочій групі та експертних підгрупах за напрямками.

Їх небагато. А трансплантацій є багато і вони різні.

За це уклінно ДЯКУЄМО, персонально кожному хто працює пліч-о-пліч.

Отже, грантів з цього приводу Міністерство не отримувало і все робить своїми силами.

До тих, хто посипає собі зараз голову попелом і кричить що все пропало, а таких зараз буде чим раз більше, звертаюсь особисто - все буде ДОБРЕ.

Було б ще ДОБРЕ, коли законотворці ухвалюючи Закон, влітку цього року, передбачили на його імплементацію хоча б якісь бюджетні кошти. А не одні директиви, норми та декларації.м

А ще, було б ДОБРЕ, коли б Закон приймався на засадах презумції згоди на донорство, як це є в більшості країн світу, до яких апелюють "шапкокидальники".

І звісно, було б ДОБРЕ, коли б законотворці розуміли, що такі серйозні речі не робляться за 6 місяців, чи навіть за один рік.

Про це трішки детальніше:

Перше: Для успішної трансплантації потрібно велику кількість добре підготовлених фахівців, в т.ч за новою професією трансплант-координатор, без чого пазли не складаються. Це, окрема програма їх навчання, перелік закладів з матеріально-технічним оснащенням, де їх готують, ті хто їх вчить - викладачі, а ще - ретельний відбір людей за новою професією, їх постійна ротація, тому що робота важка, в першу чергу психологічно і належно не вмотивована. На це нагадаю, коштів в держбюджеті також забули передбачити.

Друге: Потрібні нові технології, багато сучасного мед обладнання, без якого це апріорі зробити неможливо. Навіть не завжди надто дорогого, але без якого, наприклад,неможливо діагностувати смерть головного мозку, щоб далі підтримувати життєдіяльність організму, до вилучення органу, який планують трансплантувати. Про це також забули в держбюджеті.

Третє: Ще потрібно систематизувати електронні дані всіх, хто потребує трансплантацію і хто є потенційним донором, фахівців хто її робить і де, в яких закладах її здійснюють та ще багато іншого, що міститься в новій, масштабній Програмі: Єдина державна інформаційна система трансплантації, що об'єднує загалом дев'ять(!) різних реєстрів, в т.ч тих, про які згадував. Яку потрібно купити або розробити. Як? Коли ж знову коштів на це не було передбачено Законом.

Доречі зазначу що вся ця інформація має бути надійно захищеною, бо вона строго конфіденційна. Персональні дані про осіб, у багатьох випадках, зберігаються в ЄДІСТ протягом 30 років.

Четверте: Не хочу детально зупинятись на суперечливих нормах Закону про трансплантацію, які йдуть в розріз з іншими Законами України і цей правовий вузол всеодно довеведеться всім розв'язувати.

П'яте: Уявімо собі, що все це раптом є.

Потрібно достатньо часу для масштабної національної комунікаційної кампанії спочатку посеред медиків, і згодом для всіх громадян країни, для формування повноцінних списків донорів та реципієнтів. Для формування загалом позитивного ставлення у суспільстві до донорства анатомічних матеріалів.

За жодних обставин, це аж ніяк неможливо зробити за 6 місяців, навіть якщо б і кошти були на це передбачені одразу ж в Законі про трансплантацію. Це складно зробити і за один рік.

Сьогодні на засіданні КМУ ухвалено Постанову, яка жодним чином не зупиняє трансплантацію в Україні.

Ми сформували Накази Міністерства, які дадуть можливість з Нового 2019 року спокійно, впевнено проводити трансплантацію в Україні і надалі. Працюємо над тим, щоб зробити це якнайкраще.

Звертаємося до всіх, хто хоче нам допомогти:

СТАВАЙТЕ ПОРЯД.

Годі дешевого популізму та критиканства.

Давайте це зробимо РАЗОМ: класно, професійно і по сучасному!