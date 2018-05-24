Дешевле в 67 раз: украинцам разъяснили плюсы новых правил закупки лекарств

Благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины в 2015 году перешло на закупку лекарств через международные организации, появилась возможность экономить до 40% средств, выделяемых на эти нужды из Государственного бюджета.

Кроме того, некоторые препараты стали обходиться в 67 раз дешевле, чем это было до 2015 года, отметил политический эксперт Владимир Цибулько на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что сэкономленные средства позволяют увеличить дополнительные закупки медикаментов по некоторым программам на 70%. Еще один неоспоримый плюс сотрудничества с международными организациями — это возможность получать лекарства (более 60%) напрямую от производителей, что гарантирует их качество и обоснованную цену.

"Минздрав больше не занимается закупками лекарств. В Украине исчезла еще одна коррупционная схема, ведь именно рабочие группы Минздрава по закупкам часто вписывали в тендер неконкурентные условия, которые позволяли побеждать "своей" компании", — подчеркнул Цибулько.

По его словам, эффективность международных закупок в противовес закупкам через систему "ProZorro" показывают тендеры на местах: так, региональные онкодиспансеры и государственные учреждения закупают лекарства до 300% дороже, чем международные организации (по результатам мониторинга закупок лекарств для онкобольных, проведенного общественными организациями).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Украина впервые на национальном уровне планирует закупки сывороток и иммуноглобулинов против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии через международные организации. На эти цели уже выделили 40 млн гривен.