Депрессия и беременность: врачи назвали неожиданные причины развития Альцгеймера у женщин

Депрессия и возраст могут быть факторами, которые вызывают деменцию и болезнь Альцгеймера у женщин в разы чаще, чем у мужчин.

К такому выводу пришли врачи, исследовавшие причины столь заметного гендерного различия. Об этом пишет BBC News Ukraine.

Так, доказано, что чем старше человек, тем выше риск развития болезни Альцгеймера, а женщины обычно живут дольше, чем мужчины. Впрочем, последние исследования показали, что старение не обязательно должно сопровождаться деменцией.

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Некоторые факторы риска заболевания являются более распространенными среди женщин. Это, к примеру, депрессия, которую связывают с началом болезни Альцгеймера.

Среди других факторов – хирургическая менопауза и осложнения беременности.

Увеличить шансы развития деменции могут и определенные социальные роли. Некоторые исследования показали, что уход за больным человеком сам по себе является фактором развития болезни. В Великобритании, например, около 60-70% бесплатных сиделок работают с больными деменцией.

Также врачи попытались выяснить, почему у женщин болезнь развивается быстрее. Одно из предположений заключается в том, что эстроген защищает мозг женщины в молодости, но его преимущества с возрастом снижаются.

По мнению других исследователей, женщины показывают лучшие результаты на начальных тестах, что не позволяет правильно оценить тяжесть болезни или вообще определить ее на ранней стадии.

Если это так, диагностические обследования нужно изменить таким образом, чтобы они соответствовали нейропсихологических различиям мужчин и женщин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые разработали точный анализ крови на болезнь Альцгеймера, который можно использовать в учреждениях первичной медицинской помощи.

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