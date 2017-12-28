"Любимец беременных женщин и парализованных мужчин"

Тивортин относится к классу "фуфломицинов".

По химической структуре это - аргинин, к которому неистовый отечественный гений прилепил аспартат. Ну и всяких "наполнителей" для нажористости. Заливается это варево пациентам прямо в рот. От чего, по задумке производителя пациент должен щуриться и вкусно чавкать. Потому что в инструкции значится, что "раствор имеет характерный карамельный запах и сладковатый вкус".

Назначают Тивортин направо и налево, особенно в неврологии и акушерстве. Блин, этот препарат настолько крут, что у него есть отдельный сайт!

В теории аргинин умеет увеличивать продукцию оксида азота, который положительно влияет на стенки сосудов и лечит просто все все....

Новости О жабе всежрущей и фуфломицине

Чтобы не бросаться пустыми словами глянем на сухие факты:

PubMed по запросу tivortin выдает 5 статей. Из них 4 медицинские. Из них 3 украинские. Из них 0 рандомизированных исследований. Что говорит об отсутствии проведенных качественных клинических исследований по применению Тивортин у людей. По крайней мере мир о них не знает.

Смотрим по действующему веществу.

PubMed по запросу arginine выдает тысячи работ. Большинство из них - теория и экспериментальная биохимия. В клинических публикациях признается важность аргинина (еще бы - аминокислота!) И потенциальная польза его дополнительного употребления. Но есть ряд нюансов:

- речь идет о истощенных пациентов в критическом состоянии (сепсис, тяжелая травма и т.п.)

- суточная норма потребления аргинина у здорового человека - около 6 грамм.

- в публикациях говорится о дополнительных 20 и более грамм в сутки

- в соответствии с инструкцией по Тивортин - максимальная суточная доза - 8 ложек. Они содержат в общем 4,56 грамм аргинина

- то же количество аргинина можно получить из 130 грамм арахиса или 85 граммов тыквенных семечек

- стоимость максимальной суточной дозы Тивортин составит в среднем около 70грн

- стоимость той же количества аргинина в пересчете на арахис - 20грн

Переходим к доказательной базе:

Если издание Cochrane review никаких ассоциаций у вас не вызывает - смело назначайте Тивортин всем.

Нет доказательств, позволяющих назначать аргинин пациентам с инсультом.

Нет доказательств, что прекурсоры оксида азота (аргинин) предупреждают преэклампсии или его осложнения.

Нет доказательств, что антиоксидант (аргинин) увеличивает фертильность у женщин

Аргинин не влияет на профилактику и лечение послеродовой гипертензии (в отличие от фуросемида)

Ну не помогает Тивортин. Но и не вредит?

Надеемся что данная информация дойдет до врачей и их пациентов. Много минусов нашей медицины - именно по незнанию. Поэтому большая просьба максимально распространить.