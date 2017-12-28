"Любимец беременных женщин и парализованных мужчин"
Тивортин относится к классу "фуфломицинов".
По химической структуре это - аргинин, к которому неистовый отечественный гений прилепил аспартат. Ну и всяких "наполнителей" для нажористости. Заливается это варево пациентам прямо в рот. От чего, по задумке производителя пациент должен щуриться и вкусно чавкать. Потому что в инструкции значится, что "раствор имеет характерный карамельный запах и сладковатый вкус".
Назначают Тивортин направо и налево, особенно в неврологии и акушерстве. Блин, этот препарат настолько крут, что у него есть отдельный сайт!
В теории аргинин умеет увеличивать продукцию оксида азота, который положительно влияет на стенки сосудов и лечит просто все все....
Чтобы не бросаться пустыми словами глянем на сухие факты:
PubMed по запросу tivortin выдает 5 статей. Из них 4 медицинские. Из них 3 украинские. Из них 0 рандомизированных исследований. Что говорит об отсутствии проведенных качественных клинических исследований по применению Тивортин у людей. По крайней мере мир о них не знает.
Смотрим по действующему веществу.
PubMed по запросу arginine выдает тысячи работ. Большинство из них - теория и экспериментальная биохимия. В клинических публикациях признается важность аргинина (еще бы - аминокислота!) И потенциальная польза его дополнительного употребления. Но есть ряд нюансов:
- речь идет о истощенных пациентов в критическом состоянии (сепсис, тяжелая травма и т.п.)
- суточная норма потребления аргинина у здорового человека - около 6 грамм.
- в публикациях говорится о дополнительных 20 и более грамм в сутки
- в соответствии с инструкцией по Тивортин - максимальная суточная доза - 8 ложек. Они содержат в общем 4,56 грамм аргинина
- то же количество аргинина можно получить из 130 грамм арахиса или 85 граммов тыквенных семечек
- стоимость максимальной суточной дозы Тивортин составит в среднем около 70грн
- стоимость той же количества аргинина в пересчете на арахис - 20грн
Переходим к доказательной базе:
Если издание Cochrane review никаких ассоциаций у вас не вызывает - смело назначайте Тивортин всем.
Нет доказательств, позволяющих назначать аргинин пациентам с инсультом.
Нет доказательств, что прекурсоры оксида азота (аргинин) предупреждают преэклампсии или его осложнения.
Нет доказательств, что антиоксидант (аргинин) увеличивает фертильность у женщин
Аргинин не влияет на профилактику и лечение послеродовой гипертензии (в отличие от фуросемида)
Ну не помогает Тивортин. Но и не вредит?
Надеемся что данная информация дойдет до врачей и их пациентов. Много минусов нашей медицины - именно по незнанию. Поэтому большая просьба максимально распространить.
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