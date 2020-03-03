Что известно о первом заболевшем коронавирусом в Украине: в Минздраве раскрыли детали

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой. Кроме того, она рассказала о больном и о его изоляции.
На своей странице в Facebook глава ведомства написала, что мужчина с инфекцией вернулся в Украину из Италии. Наличие у него болезни подтвердили результаты анализов, полученные Центром общественного здоровья.
"При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Однако получив памятку о самоизоляции, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу. Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации", – написала Скалецкая.
Профилактика коронавируса
Она подчеркнула, что согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. Сейчас мужчина находится в изоляции под наблюдением врачей. Кроме того, под обсервацию также была помещена и его жена, поскольку непосредственно контактировала с зараженным.
"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Напоминаю, что у нас есть более 2000 боксов и около 12000 коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, что и как делать в случае подозрения или заражения коронавирусом", – заверила глава Минздрава.
Коронавирус в Украине
"112 Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.
Вместе с инфицированным было изолировано еще 35 человек, которые имели шансы заразиться, рассказали в Минздраве и СНБО.
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