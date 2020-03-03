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Что известно о первом заболевшем коронавирусом в Украине: в Минздраве раскрыли детали

2.4т
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой. Кроме того, она рассказала о больном и о его изоляции.

На своей странице в Facebook глава ведомства написала, что мужчина с инфекцией вернулся в Украину из Италии. Наличие у него болезни подтвердили результаты анализов, полученные Центром общественного здоровья.

"При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Однако получив памятку о самоизоляции, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу. Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации", – написала Скалецкая.

Профилактика коронавируса

Профилактика коронавируса

Она подчеркнула, что согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. Сейчас мужчина находится в изоляции под наблюдением врачей. Кроме того, под обсервацию также была помещена и его жена, поскольку непосредственно контактировала с зараженным.

"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Напоминаю, что у нас есть более 2000 боксов и около 12000 коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, что и как делать в случае подозрения или заражения коронавирусом", – заверила глава Минздрава.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"112 Украина"

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Нагадую, що у нас є більше 2000 боксів і близько 12000 ліжок в інфекційних лікарнях. Більше тисячі лікарів-інфекціоністів і 5000 кваліфікованих медичних працівників, які знають, що і як робити у випадку підозри або зараження коронавірусом", – запевнила глава МОЗ. --- оце насмішила, пригадуючи пригоди літака при евакуації українців з китаю, мабуть писаки 95 кв писали,
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