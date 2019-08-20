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/ Болезни и лечение

Частые хронические заболевания при ВИЧ-инфекции

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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией за последние несколько десятилетий снизилась. По некоторым оценкам, уровень смертности от заболеваний, связанных с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД), снизился почти на 80% с 2002 года.

Несмотря на эти тенденции, ВИЧ остается глобальным приоритетом здравоохранения. Во всем мире основной причиной смерти среди людей с ВИЧ является туберкулез, сообщает издание Medical News Today.

Однако в таких странах, как США, где туберкулез встречается редко, люди с ВИЧ умирают от других заболеваний, не связанных с вирусом иммунодефицита. Среди них диабет, заболевание почек, заболевания печени и сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые провели метаанализ существующих исследований, просмотрев 3413 работ. Из этого числа 20 публикаций они включили в оценку, также они выделили 55 состояний здоровья, с которыми живут люди с ВИЧ. Исследование показало, что люди с ВИЧ подвержены значительному риску кашля и одышки, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также ишемической болезни сердца, смертности, связанной с беременностью, сепсисом и переломами костей.

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Частые хронические заболевания при ВИЧ-инфекции

Иллюстрация

Эти результаты показывают, что даже при высокой доступности антиретровирусной терапии люди, живущие с ВИЧ, испытывают больше хронических респираторных заболеваний по сравнению с серонегативными популяциями. Кроме того, риск развития ишемической болезни сердца среди людей с ВИЧ может быть связан с более высокой распространенностью курения и употребления наркотиков в этой группе населения. Тем не менее, ученые добавляют, что повышенная частота оппортунистических заболеваний может быть связана с хроническим воспалением и активацией иммунной системы в сочетании с нарушениями свертывания крови и атеросклерозом.

Ранее MedOboz писал о новых рекомендациях Американской кардиологической ассоциации (AHA), которые содержат информацию по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ВИЧ.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
ВИЧ
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