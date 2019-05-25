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/Болезни и лечение

Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

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В Китае врачи прооперировали девочку, рожденную с 14 пальцами.

Как сообщает издание Daily Mail, трехлетняя пациентка с полидактилией родилась в бедной семье. У пяти поколений ее родственников был такой же дефект кистей, но им никогда не хватало денег на проведение операции.

Девочке оказали помощь врачи одной из больниц города Шэньян, провинция Ляонин. Они пообещали родителям, что руки ребенка будут выглядеть красиво, и девочка сможет шевелить всеми пальцами.

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Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

Daily Mail

Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

Daily Mail

Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

Daily Mail

Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

Daily Mail

Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

Daily Mail

Было намного больше 10: в Китае девочке отрезали лишние пальцы на руках. Жуткие фото

Daily Mail

"У девочки оказалось по два лишних пальца на каждой руке — такое встретишь нечасто. Нашу работу осложняло то, что было не очень понятно, какие пальцы убирать, а какие — оставлять", — отметил хирург Чжань Цзе.

Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.

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У ребенка было 14 пальцев на руках

У ребенка было 14 пальцев на руках

Daily Mail

Операция прошла успешно: медики не только удалили лишние пальцы, но и скорректировали форму больших пальцев и изменили направление их роста с помощью металлических стержней.

Спустя месяц после процедуры девочка чувствует себя хорошо.

Полидактилия — одна из самых распространенных наследственных аномалий развития конечностей у людей, собак, котов и лошадей. Лишние пальцы редко являются полноценными, обычно они представляют собой небольшой кусок мягкой ткани.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пакистане родился ребенок, страдающий энцефалоцеле - мозговой грыжей, растущей у него посреди лица.

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Место
Китай
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