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/Педиатрия

Был привит! На Житомирщине от кори умер 2-летний мальчик

1.8тЧитать материал на украинском

Мальчик из Бердичева возрастом 2 года и 8 месяцев умер в Житомирской областной детской больнице 1 января в результате осложнений кори.

Об этом сообщает "Бердичев biz" со ссылкой на заместителя главного врача медучреждения. Хотя у большинства заболевших отсутствуют прививки, отмечается, что умерший ребенок получил первую прививку. Ревакцинации не было, так как он еще не достиг нужного возраста.

По данным ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", на территории области остается напряженной эпидемическая ситуация по кори.

Корь

Корь

shutterstock.com

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"В ноябре наметилась волна подъема заболеваемости. Всего за месяц зарегистрировано 63 случая. Это наибольшее количество заболевших за месяц в том году, которое по сравнению с октябрем выросло более чем в 3 раза. В декабре только за последнюю неделю было зарегистрировано около 50 случаев, заболеваемость стремительно растет", — пишет СМИ.

Подчеркивается, что вакцинация для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи проводится комбинированной вакциной (далее — КПК) в возрасте 12 месяцев. Вторую прививку делают детям в возрасте 6 лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2018 году более 54 000 людей заболели корью. Этот показатель является самым большим за последние годы. Медики забили тревогу, так как у взрослых это заболевание вызывает тяжелые последствия.

Читайте все новости по теме "Вспышка кори" на OBOZREVATEL.

Тема
Вспышка кори
Место
УкраинаЖитомир
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
На границе с этим нациским лагерем карантин должны ввести, иначе эти сифилитики заразят людей...
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