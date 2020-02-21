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/ Болезни и лечение

"Будет катастрофа": лихорадка Нила, Эбола и вирус Зика грозят Украине

1.3т
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Украина оказалась под прицелом множества экзотических болезней. И грозит стране не только коронавирус.

Об этом сообщает ТСН. Лихорадка западного Нила все чаще встречается в Украине, приносят ее перелетные птицы с насекомыми.

В Украине насчитывается 20 очагов лихорадки, а на подходе стоит вирус Эбола. В прошлом году лихорадку зафиксировали у 26 человек.

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"У 80% людей это заболевание может протекать бессимптомно или может восприниматься как насморк или простуда. 20% могут заболеть тяжелым недугом, с воспалением нервной системы, головного мозга, энцефалиты, менингиты, которые вызывают смерть", – об этом сообщила эпидемиолог Татьяна Крупина.

Она уточнила, что смертность составляет 10%, у коронавируса при этом меньше 4%. Легкую форму лихорадки врачи часто путают с простудой.

Эффективного лечения недуга еще не изобрели, единственное спасение – избегать укусов комаров.

Вирус Зика может путешествовать в Европу. Он передается москитами, поэтому особенно опасными являются южные районы Одесской области.

Вирус Эбола также грозит украинцам. Он долго живет в мужской сперме, поэтому люди, которые переболели когда-то, могут заражать других половым путем. Смертность от Эболы составляет 60%. Лекарства от нее не изобретены.

Лихорадка Нила, Эбола и вирус Зика грозят Украине

Лихорадка Нила, Эбола и вирус Зика грозят Украине

24.kz

"Если у нас будет хотя бы один завоз, одного больного – то у нас будет полная катастрофа", – говорят медики.

Ученые ожидают страшной пандемии от так называемого вируса Х. Он станет результатом мутации вирусов.

"Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что нас с вами ожидает пандемия, вызванная новым штаммом вируса. Скорее всего, это будет вирус, который назвали "агент Икс". Что это будет за заболевание, еще не понятно, но то, что оно будет – это сто процентов", – считает врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.

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Автор
Екатерина Луговская
Темы
Лихорадка Эбола Коронавирус
Место
Украина
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