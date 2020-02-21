"Будет катастрофа": лихорадка Нила, Эбола и вирус Зика грозят Украине

Украина оказалась под прицелом множества экзотических болезней. И грозит стране не только коронавирус.
Об этом сообщает ТСН. Лихорадка западного Нила все чаще встречается в Украине, приносят ее перелетные птицы с насекомыми.
В Украине насчитывается 20 очагов лихорадки, а на подходе стоит вирус Эбола. В прошлом году лихорадку зафиксировали у 26 человек.
"У 80% людей это заболевание может протекать бессимптомно или может восприниматься как насморк или простуда. 20% могут заболеть тяжелым недугом, с воспалением нервной системы, головного мозга, энцефалиты, менингиты, которые вызывают смерть", – об этом сообщила эпидемиолог Татьяна Крупина.
Она уточнила, что смертность составляет 10%, у коронавируса при этом меньше 4%. Легкую форму лихорадки врачи часто путают с простудой.
Эффективного лечения недуга еще не изобрели, единственное спасение – избегать укусов комаров.
Вирус Зика может путешествовать в Европу. Он передается москитами, поэтому особенно опасными являются южные районы Одесской области.
Вирус Эбола также грозит украинцам. Он долго живет в мужской сперме, поэтому люди, которые переболели когда-то, могут заражать других половым путем. Смертность от Эболы составляет 60%. Лекарства от нее не изобретены.
Лихорадка Нила, Эбола и вирус Зика грозят Украине
24.kz
"Если у нас будет хотя бы один завоз, одного больного – то у нас будет полная катастрофа", – говорят медики.
Ученые ожидают страшной пандемии от так называемого вируса Х. Он станет результатом мутации вирусов.
"Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что нас с вами ожидает пандемия, вызванная новым штаммом вируса. Скорее всего, это будет вирус, который назвали "агент Икс". Что это будет за заболевание, еще не понятно, но то, что оно будет – это сто процентов", – считает врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 февраля, суточный показатель вылечившихся от коронавируса в материковом Китае впервые за неделю превысил 2 тысячи.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Лихорадка Эбола" на OBOZREVATEL.