Болезнь поразила все органы: стало известно о чудо-спасении россиянки в Москве

В больнице Москвы (Россия) спасли женщину с тяжелым течением системной красной волчанки, которая поразила почти все органы.
Это произошло в ревматологическом отделении городской клинической больницы №4, передает "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Женщину доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Позже у нее диагностировали системную красную волчанку: болезнь протекала очень тяжело и имела высокую степень активности.
"В процесс были вовлечены практически все органы и системы, поражена кожа, легкие, почки, суставы, печень, развился полисерозит. Кроме того, перечень диагнозов дополняли миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения", – рассказали в пресс-службе.
Пациентке была назначена терапия, она дала положительный результат, однако через некоторое время у женщины началась двухсторонняя пневмония.
Врачи боролись за жизнь пациентки почти две недели. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, однако она все еще находится под наблюдением специалистов и проходит курс лечения.
Иллюстрация
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые провели исследование и установили, что врачи допускают ошибки при лечении примерно каждого 12-го пациента.
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