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/Болезни и лечение

Более 2000 человек! В Украине вновь выросло количество заражений смертельной инфекцией

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В Украине вновь начало увеличиваться количество случаев инфицирования корью. За первую неделю апреля этой болезнью заразились более 2000 украинцев.

Всего с начала года корь диагностировали у более чем 37 000 украинцев, сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. За этот период от осложнений умерли 14 человек.

"Вакцинация – единственная надежная защита от кори", – подчеркнули в министерстве.

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Также в Минздрав напомнили, что специфических лекарств от кори не существует. Две прививки могут полностью обезопасить от риска заражения этой инфекцией.

Иллюстрация

Иллюстрация

Киевский экспресс

Как писал OBOZREVATEL, в Украине делают прививки от кори дважды: в 12 месяцев и в 6 лет. Прививка — единственный надежный способ получить защиту от инфекций. Так же, если взрослый не имеет прививки, то ее нужно сделать.

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Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Зачем врать, если ежегодно количество на город увеличивается заболевших?! Эту колонию нужно срочно изолировать..
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