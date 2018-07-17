"Безобидная" киста "съела" мужчине пол-лица: опубликовано фото

Житель Канады Сильвен Фаранд из-за безобидной на первый взгляд киста потерял нос, щеку и глаз. Кроме того, врачи сказали, что он не проживет более полугода, так как образование оказалось раковым.

Он обратился к врачу из-за проблем с дыханием в 2008 году, пишет "Лента.ру". "В моей левой ноздре была киста, которая мешала мне дышать. Я думал, что она безобидная, но это оказалась раковая опухоль. Когда мне сказали, что жить мне осталось полгода, я сначала был в отчаянии, а потом решил бороться", — рассказал он.

Ему диагностировали рак околоносовых синусов и лимфатических узлов.

Однако спустя десять лет он победил болезнь, хотя это стоило ему потери половины лица. После 125 процедур радиотерапии и недели брахитерапии анализы показали, что в теле мужчины не осталось раковых клеток.

Из-за операций по удалению опухолей на лице мужчины осталось множество отверстий. Доктора заполнили их кожными протезами, а также вставили Фаранду зубные импланты, чтобы он мог есть.

Также 55-летний Фаранд копит деньги на поездку с семьей на Гавайи. Он хочет отметить выздоровление отдыхом на берегу океана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была разработана новейшая технология борьбы с раком, которая позволяет в несколько раз снизить дозы химиотерапии.