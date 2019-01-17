"Бесы вселились!" Женщину с редким раком лечили в психиатрии и поливали святой водой

Жительница американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, попала в психиатрическую больницу из-за необычных симптомов, сопровождавших опухоль яичников.

Как сообщает издание New York Post, у 39-летней Лорины Гутьеррес неожиданно начались галлюцинации и паранойя. Женщина была убеждена, что за ней следят при помощи скрытых камер. Несколько раз в день у нее случались судороги.

"Она не могла спать и говорила тарабарщину, — рассказывает ее муж. — Повторяла: "Нам нужно бежать отсюда, нужно уходить".

Лорина Гутьеррес New York Post

Он решил, что в жену вселились бесы, и поливал ее святой водой, но ничего не добился и отвел к психиатру.

Специалист предположил, что у Гутьеррес депрессия или нервный срыв. После нападения на мужа она попала в психиатрическую больницу. Через неделю женщину перевели в обычную больницу, где у нее обнаружили опухоль яичника диаметром 15 сантиметров.

Как выяснилось, она страдает от редкого заболевания — анти-NMDA-рецепторного энцефалита, при котором реакция иммунной системы на опухоль приводит к воспалению мозга. Вскоре из-за болезни Гутьеррес не могла говорить и ходить, ей требовалась помощь даже для того, чтобы есть.

Опухоль яичника

После двух месяцев лечения у нее началась ремиссия: болезнь отступила, судороги и проблемы с психикой исчезли. Женщина смогла выписаться из больницы и вернуться к нормальной жизни, однако врачи предупредили ее о том, что возможны рецидивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи удалили подростку огромную опухоль на лице.

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