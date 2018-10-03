Бессонница бессоннице рознь

Адаптационная, психофизиологическая, связанная с нарушением гигиены сна – а какая у вас?

Бессонница или инсомния - это расстройство, связанное с трудностями засыпания или поддержки сна, либо плохое качество сна.

Инсомния может быть первичной или вторичной, связанной с такими психическими расстройствами, как депрессия, тревога, мания или наркомания (токсикомания). Примерно 10% населения США, отмечают симптомы хронической инсомнии, которые сохраняются в течении многих лет.

Бессонница бывает:

Адаптационная – нарушение сна на фоне острого стресса, конфликта или изменения окружения. В этих случаях можно выделить конкретный фактор, начало воздействия или усиление которого вызвало развитие нарушения сна. Среднегодовая распространенность адаптационной инсомнии среди взрослых оценивается в 15–20%, однако к врачу такие пациенты обращаются редко, предпочитая справляться "своими силами". Показано, что назначение снотворных во время действия стрессового фактора позволяет минимизировать его влияние на структуру сна и ускорить нормализацию вегетативных функций;

Психофизиологическая – расстройство соматизированного напряжения и приобретенных нарушающих сон ассоциаций, приводящих к ухудшению ночного сна и снижению эффективности дневного бодрствования. Ключевым свойством этой формы инсомнии является формирование "боязни сна", точнее, "боязни не заснуть" в определенных ситуациях, чаще на привычном спальном месте. В лечении психофизиологической инсомнии ведущая роль отводится когнитивно-поведенческой терапии;

При нарушении гигиены сна - обычно развивается у подростков или пожилых людей. У первых нарушения сна возникают на фоне избыточной вечерней активности, препятствующей засыпанию;

При болезнях внутренних органов и нервной системы - наиболее часто возникает при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите, гипертериозе и др;

При приеме лекарственных и других препаратов - (форма лекарственной зависимости) связана с длительным приемом снотворных препаратов при нарушениях сна.

Будьте здоровы! Приятных снов!

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