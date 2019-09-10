Беременной остановили сердце: в Украине провели уникальную операцию

В Виннице хирурги из института Амосова провели уникальную операцию беременной. Они на 57 минут остановили сердце женщины, которая находилась на 26 неделе беременности.
Дело в том, что у пациентки оторвался тромб легочной артерии, передает ТСН. Ситуация оказалась критической, ведь женщину нельзя было транспортировать в Киев.
Операция длилась около шести часов, над ней работали 14 специалистов одновременно.
"У беременной пациентки было остановлено сердце. Сложность заключалась в том, чтобы сохранить ребенка. Сердце было остановлено 57 минут. Когда убрали тромбы, запустили сердце. На этот момент работал аппарат искусственного дыхания", – рассказал директор института Амосова Василий Лазоришинец.
Сложнейшая операция прошла успешно. Пациентку отправили домой, та готовится родить дочку.
В Украине провели уникальную операцию беременной
tumix.ru
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