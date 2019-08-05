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/ Болезни и лечение

Бегом к врачу! Названы 4 звука, сигнализирующих о болезни

1.8т Читать материал на украинском

Некоторые нетипичные звуки работы организма человека могут свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем.

Журналисты Life.ru показали 4 примера из медицинской практики, когда подобные симптомы лучше не игнорировать.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Rebel Circus

Пульсация в ушах

Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, более 25% взрослого населения страдают этим недугом, но даже не замечают, что с ними происходит что-то неладное. При этом высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Свист в ушах

Если свист, жужжание или шипение, возникающие в ушах, никак не связаны с внешними раздражителями, причина может крыться в самом органе слуха.

Если шум долго не проходит и доставляет дискомфорт, лучше сходить к врачу. В больнице первым делом проверят на ушную инфекцию и наличие серной пробки.

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Свист из легких

Свистящий звук, доносящийся из легких при вдохе или выдохе, может говорить о болезни верхних дыхательных путей. А вот что это конкретно – инфекция или первый признак астмы – станет известно только после медицинского обследования.

Инфекции, если они не проходят сами по себе, лечат антибиотиками. С астмой обычно борются с помощью ингалятора.

Хруст в суставах

Хруст в суставах, сопровождающийся болевыми ощущениями, признак артрита. Лекарства, которое раз и навсегда избавило бы от этого заболевания, не существует. Но есть комплекс мер, позволяющий облегчить течение болезни и сделать жизнь пациента более комфортной.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали один из неочевидных симптомов сердечного приступа.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, мужчины и женщины по-разному переносят инфаркт, потому что отличаются физиологически.

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Тема
Здоровье
Тег
болезни
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