Apple отказалась от рекламы вейпинга из-за десятков смертей

Компания Apple запретила 181 мобильное приложение App Store, которые поощряют вейпинг.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook, удалению подлежат приложения, которые контролируют температуру и подсветку вейпов, соцсети и игры, связанные с вейпингом.

Отмечается, что, в целом, зафиксировано 2172 случая заболеваний от вейпинга в США. На прошлой неделе сообщалось о смерти 18-летнего бельгийца от болезни легких.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал о смерти по меньшей мере 42 человек из-за болезней легких, вызванных электронным сигаретами.

Apple отказалась от рекламы вейпинга из-за смертей Иллюстрация

В июне Apple запретила приложения, которые рекламируют электронные сигареты.

В Украине, по данным Глобального опроса молодежи относительно употребления табака за 2017 год, почти каждый второй украинский подросток имеет опыт употребления электронных сигарет, а 18% лиц в возрасте от 13 до 15 лет являются постоянными пользователями.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной опасностью в смесях вейпа являются витамин Е и пропиленглиголь. Этот витамин не нужен организму и лишь способствует развитию рака, а пропиленглиголь при нагревании вызывает поражение легких.

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