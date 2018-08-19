Хуже рака: выяснилась опасность популярных антибиотиков

В мире резко выросло количество случаев устойчивости микробов к антибиотикам. Особенно часто это встречается с популярными видами, постоянно применяющимися для лечения: вредоносные микроорганизмы просто приспосабливаются к лекарствам и перестают на них реагировать.
Это ставит под угрозу жизни миллионов пациентов по всему миру, пишет издание "МК", ссылаясь на доклад Всемирной организации здравоохранения.
"Еще в 2014 году на международном экономическом форуме в Давосе были представлены результаты исследования, согласно которому, при текущей скорости роста антимикробной стойкости к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек, что превысит число жертв онкологических заболеваний", ― отметили журналисты.
Недавние исследования эпидемиологичексой ситуации в странах с низким уровнем доходов показали, что уровень устойчивости некоторых инфекций к медикаментам вырос до 72%, а в некоторых случаях ― до 100%. Фактически это означает, что человечество еще не создало тот препарат, против которого у отдельных видов микробов еще не выработался иммунитет.
Как писал OBOZREVATEL, ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал антибиотик, который является практически бесполезным при лечении распространенных инфекций.
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