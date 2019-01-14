Антибиотики не берут: в крови человека найдены неизлечимые супербактерии

Учёные из Сычуаньского университета в Чэнду обнаружили в крови двух пациентов одной из больниц бактерии, терапия которых традиционными лекарственными препаратами не дала никакого эффекта.

Изучение генетических особенностей бактерий Enterobacter показало, что микроорганизмы серьезно мутировали, вследствие чего перестали реагировать на применение пенициллина и других антибиотиков цефалоспориновой группы, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что, помимо различий в ДНК, обнаруженные штаммы отличались от других видов бактерий своей способностью расщеплять определённые сахара и другие питательные вещества, что затрудняет проведение даже комбинированной антибактериальной терапии.

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Бактерия Enterobacter Daily Mail

Энтеробактерии существуют в кишечнике и, как правило, безвредны, однако они могут вызвать менингит, если попадут в кровь, или воспаление легких, если попадут в легкие. Ученые опасаются, что появление новых видов бактерий, устойчивых к антибиотикам, затруднит лечение смертельных инфекций, а задержки в лечении часто приводят к сепсису.

Как сообщал OBOZREVATEL, в организме человека нашлись новые бактерии, которые вызывают депрессию.

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