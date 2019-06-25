Сексуальная привлекательность мускулистого тела обусловлена эволюционно - в условиях дикой природы развитая мускулатура позволяла легко идентифицировать потенциального партнера, обладающего высокой физической выносливостью и силой. Кроме того, мышцы содержат основные резервы аминокислот и гликогена в организме, что увеличивало выживаемость в экстремальных условиях несмотря на голод и холод. Однако условия жизни современного человека не требуют высокой физической активности, что чревато ранним развитием саркопении - возрастной деградацией мышц. Почему саркопения не наблюдается у детей, но характерна для более старшего возраста, каким образом она влияет на здоровье и продолжительность жизни, а также как мотивировать себя регулярно посещать спортзал - об этом читайте в сегодняшнем посте.

В детстве и подростковом возрасте развитие мускулатуры происходит даже при низкой физической активности во многом благодаря высоким концентрациям гормонов роста. Однако после завершения полового созревания и роста организма синтез гормонов роста снижается, что в условиях малоподвижного образа жизни обуславливает уменьшение мышечной массы и увеличение жировой. Вопреки распространенному мнению данные процессы медленно прогрессируют в среднем уже с 27 лет.

Саркопения коварна тем, что начинается на много лет раньше уже очевидной для окружающих старческой дряхлости и является ее непосредственной причиной. Поэтому, продолжительность активного периода жизни современного человека занимает лишь около половины все увеличивающейся общей продолжительности жизни.

Важная особенность мышц в том, что ими мы прекрасно управляем своим сознанием. А значит, своим сознанием посредством мышц мы управляем здоровьем. Сердце, печень, почки и др. органы и ткани - наши возможности сознательно и непосредственно влиять на их функции сильно ограничены. Но мускулатура - огромная масса метаболически активной ткани, распределенная по всему организму - влияет практически на все в нашем теле.

Так, например, мускулатура способна быстро усваивать избытки глюкозы в крови, тем самым увеличивая чувствительность тканей к инсулину и уменьшая риск развития сахарного диабета 2-го типа. Также мускулатура является мощнейшим потребителем кислорода, поэтому ее развитие сопровождается увеличением толерантности сердца к кислородному голоданию и, как следствие, уменьшению риска инфаркта. У физически активных мужчин мышцы связывают большое количество свободного тестостерона, превращая его в более мощный анаболик дигидротестостерон. При малоподвижном образе жизни тестостерон в основном трансформируется в дегидротестостерон в простате, что необходимо для ее роста в подростковый период, но с возрастом увеличивает риск аденомы и рака данной железы. Кроме того, люди с развитой мускулатурой быстрее восстанавливаются после тяжелых травм, операций и стрессов. Так, например, перелом шейки бедра в старости сопровождается длительным обездвиживанием, что чревато высоким риском смерти в течение года после травмы. Но у сопоставимых по возрасту пациентов с более развитой мускулатурой регенерация костной ткани происходит быстрее, что позволяет раньше встать на ноги и избежать опасных осложнений лежачего образа жизни. Таким образом, низкая физическая активность и обусловленное этим снижение мышечной массы коррелирует с сокращением общей продолжительности жизни.

В свои 38 я – самый взрослый и постоянный клиент тренажерного зала. Конечно, это здорово, что молодые люди посещают спортзалы, но физическая активность еще более актуальна в старшем возрасте, когда концентрация гормонов роста сильно снижается. Многие новички быстро теряют волю к тренингу, потому что их мечта построить красивое тело – слишком долгосрочная и труднодостижимая цель для обеспечения ежедневной мотивации. Мой рецепт мотивации – это осознание ежедневного продвижения вперед от догоняющей дряхлости к здоровью. На практике это заключается в ведении дневника, в котором я записываю все подробности о своей силе, выносливости и планирую цель на следующий тренинг. Кроме того, осознание всех процессов в организме, запускаемых тренингом здесь и сейчас, придает осмысленности каждому упражнению, подходу и повтору. Таким образом, вместо далекой мечты о красивом теле я каждый день имею конкретную и достижимую цель прийти в спортзал.

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