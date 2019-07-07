Зловещий пафос двадцатого века назойливо окунает нас в пучину нашей природы. Все войны, катастрофы, последние рубежи технологий страшны не только сами по себе, а еще и тем, что приоткрывают занавес самого большого шоу на земле. Того, что происходит в наших душах. Техногенная катастрофа не только уносит жизни, калечит судьбы, но и оголяет новые грани трусости, лжи, геройства и человеческого тщеславия. А кино, как новый инструмент, позволяет нам вспомнить еще раз эту, и без того незабываемую, печальную песню. Спетую голосом всего одного народа, но про все человечество.

Прагматичный ум ученого ищет эксперимент во всем, и в катастрофах тоже. Радиация не изобретена людьми, а является частью природы. И также требует изучения. Мы, на удивление, мало знаем о ней, и о том, как она влияет на животных. Изучать ее сложно и опасно. С людьми еще сложнее. Вред высоких доз очевиден и неоспорим. Малых – до сих пор не понятен. С одной стороны все вредное вредно. С другой – всем мозолит глаза эффект гормезиса – это позитивное влияние на здоровье малых доз вредных воздействий. По мнению апологетов гормезиса, если взять что-то вредное и разбавить его в 50-100 раз, то можно получить что-то полезное. Это никак не гомеопатия, которая разбавляет вредное в миллиарды, до полного исчезновения вещества в пробирке и здравого смысла в самом подходе. Гормезис, скорее всего, работает на принципе "закалки и тренировки". Хотя и грешит слабой повторяемостью эффекта в эксперименте.

Несколько лет назад мы написали статью в Dose-Response, где попытались собрать все данные о влиянии малых доз радиации на продолжительность жизни и здоровье людей. Такие данные удаётся собрать при изучении работающих в рентгенологии врачей, людей, участвующих в испытаниях ядерного оружия и жертв техногенных катастроф. В статье мы приводим много фактов в пользу нелинейной модели, которая говорит о том, что вредное, в малых дозах может быть полезным.

Во-первых, рентгенологи и работники ядерной промышленности до 20-50х годов действительно жили меньше и, очевидным образом, платили здоровьем за новомодную профессию. Но после утверждения рекомендаций по способам профессиональной защиты врачей, например, их смертность стала не только уменьшаться, но и жить они стали дольше других специальностей. Специалисты по потенциально опасной флюороскопии живут на 10% дольше и на 10-20% имеют меньше заболеваний раком, чем работающие головой и карандашом психиатры.

Концентрация радиоактивного газа радона в США непонятно как влияет на риск рака легких. Хотя общепринято что, высокая доза должна его вызывать. В мета-анализе 24 исследований, 7 – показали положительную связь концентрации газа в помещениях с заболеваниями раком, 4 – отрицательную, а 13 – отсутствие связи. Интересная карта на эту тему есть у нас в статье.

Ну и, конечно же, наш Чернобыль. Основное с чем связывают вредные последствия Чернобыля – это детский рак щитовидки. Щитовидки – потому что массивное загрязнение было именно йодом-131, который полураспадается за 8 дней, но успевает наделать дел. А он очень активно мигрирует из воздуха, молока и потребляемых овощей в щитовидную железу, где он нужен для синтеза гормонов. Детский – потому что у детей этот процесс идет более интенсивно. В результате этого, щитовидные железы у тех, кто контактировал с радионуклидом, получили облучение в 3-4 раза больше, чем другие органы. К 2005 году было зафиксировано 6000 случаев рака, из них 15 летальных. Посчитать вклад именно радиации в эти случаи очень сложно. Всплеск рака щитовидки был и до Чернобыльской катастрофы. А опыт Южной Кореи показывает, что если вводить скрининг какого-либо рака, то его частота повышается в 15 раз. Где хорошо ищем, там и находим.

Загрязнение йодом после аварии в Фукусиме было существенно ниже и менее вредным, благодаря адекватной работе властей. Но тем не менее через 5 лет у облученных детей при помощи новых УЗИ-приборов наблюдали 30-кратное увеличение частоты рака. Как и у не-облученных. Что говорит о том, что медицинское внимание повышает риск рака больше чем техногенные катастрофы. Это еще один пример гипердиагностики.

Влияние стресса и "парализующего фатализма" невозможно отделить от чистых биологических последствий катастрофы. Как и повсеместное ухудшение здоровья и его сохранение, связанное с распадом Союза.

Иллюстрация

Чернобыльская катастрофа ужасна во многом. Она унесла множество жизней, и еще больше покалечила. Последствия для здоровья ликвидаторов очевидны, для эвакуаторов и жителей всех областей – очень разные, как и полученные ими дозы. Существуют ли отдаленные биологические последствия для населения, не находившихся в зоне аварии и, самое главное, с каким знаком эти последствия нам еще предстоит прояснить. Очень хочется думать, что то, что нас не убивает делает нас сильнее и на уровне биологии.

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