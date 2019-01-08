Новый развод: у украинских пенсионеров выманивают последние деньги

В Украине пожилых людей теперь обманывают с помощью "чудо-лекарств". Пенсионерам звонят мошенники и рассказывают, что они включены в некую государственную программу оздоровления.

Правда, нужно заплатить "небольшой" налог. В результате с украинцев начинают требовать несколько тысяч гривен. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Отвезут в санаторий за 8 тысяч гривен

Внучка 80-летней пенсионерки из Львовской области Оксана Винниченко рассказала OBOZREVATEL, как пытались развести ее бабушку.

"Позвонил ей молодой человек. И говорит, мол, вы включены в государственную оздоровительную программу. На вас уже выделено 85 тысяч гривен. На эти деньги вам будут предоставлять лекарства и путевку в санаторий. Бабушка сначала обрадовалась, давай расспрашивать, куда же ее повезут отдыхать. Молодой человек говорит – либо в Миргород, либо в Хмельник, будете пить водичку. Только нужно заплатить небольшой налог в бюджет за путевку, сумма 12 тысяч гривен", – отметила Оксана.

По ее словам, тут бабушка испугалась, ведь таких денег у нее нет.

"Говорит, не надо меня никуда возить, вычеркните меня из списка. "Нет, – говорит молодой человек, – деньги на вас уже потрачены. Но поскольку вы льготница, ребенок войны, то вам полагается скидка. Так что платить придется 8 тысяч гривен". Тут бабушка догадалась, и говорит, что посоветуется с внучкой, и отключила телефон", – подчеркнула Оксана.

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Когда Оксана сама набрала номер мошенников, то "продавец здоровья" представился Анатолием, якобы специалистом социальной программы от правительства.

"По его словам, наша бабушка уже когда-то приобретала таблетки для зрения у них. Поэтому они решили включить ее в некую программу по оздоровлению. Он начал меня убеждать, что деньги на бабушку уже выделены, поэтому ей не отвертеться, придется платить налог, они могут в качестве утешительного приза привезти еще парочку коробочек бесполезных таблеток. И только когда я пригрозила полицией, продавец отстал. Правда, он через пару дней еще пытался позвонить бабушке. Но та, услышав его голос, кричала, "Оксаночка, внучка, снова этот паразит звонит!". И он бросал трубку", – вспоминает девушка.

Попросили деньги и баночку с мочой

Многие пожилые люди верят в чудо-пилюли и не перестают их покупать.

"Моя пожилая мама обнаружила в почтовом ящике рекламу. Такая себе газетка на 4 странички, на плохой бумаге. Она вычитала там о чудо-каплях от катаракты. Позвонила, ей там навешали лапши на уши. Но главное, предупредили не говорить родственникам, потому что лекарство дорогое и они не захотят, чтобы вы тратили деньги. А еще сказали, когда придет курьер, обязательно передать ему мочу в баночке для анализа. Мол, они бесплатно сделают анализ и расскажут, что еще вам нужно купить", – рассказала OBOZREVATEL Виктория Сивоконь из Киевской области.

Ее мама отдала 3 тысячи гривен за три бутылочки и баночку с мочой.

"Капала эти капли в глаза месяц. Толку никакого. Тогда ей снова позвонили эти целители и сказали, что у нее все плохо, поэтому ей нужно еще взять у них в аренду какой-то прибор для мониторинга здоровья. Носить его на себе и раз в неделю им сообщать данные. Аренда аппарата стоит 4 тысячи в месяц. Тогда мама обратилась к нам, чтобы взять в долг денег. Долго не говорила зачем. Когда я выяснила, то была в шоке. Уговорила ее не брать аппарат, и не капать капли месяц и посмотреть, будет ли ухудшение. Только так удалось ее убедить", – отметила Виктория.

Правда, на форумах украинцы рассказывают, что не всем удалось легко отделаться от таких продавцов. Кому-то таблетки для суставов обошлись в 10 тысяч гривен, к тому же люди страдали от повышенного давления. Кто-то пытался вылечить диабет с помощью бесполезных БАДов.

Как защититься

В полиции подтверждают, что украинцы частенько жалуются на то, что им продают за огромные деньги бесполезные добавки под видом лекарств от болезней.

"Люди обращаются на номер 102 и жалуются, как им продают такие лекарства. Причем в аптеках ничего подобного нет. Хотя заявления пишут редко", – пояснил OBOZREVATEL спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

А вот руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции Тернопольской области Сергей Крепа говорит, что им удалось довести до суда дело о таких мошенниках.

"У нас было крупное дело по БАДам. Тогда пострадало более 150 человек, они написали заявления. Людям под видом лекарств от болезней суставов предлагали очень дорогие БАДы, а на самом деле там была смесь муки и мела. Дело довели до суда, обвиняемых было восемь человек", – сообщил нам Крепа.

Он советует пострадавшим все-таки писать заявления на мошенников.

"Подобные дела идут по статье "мошенничество". И суд обращает внимание на массовость при вынесении приговора. Тогда добиться реальных сроков удалось именно благодаря большому количеству пострадавших", – подытожил Крепа.