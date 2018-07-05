Сальмонелла – это бактерия, которая часто вызывает болезни пищевого происхождения. Американские учёные сообщают об 1 000 000 случаев болезни в одних только 🇺🇸 США. За последние несколько лет вспышки сальмонеллёза связывали с такими продуктами, как огурцы, курица, яйца, фисташки, сырой тунец и так далее.

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Вы можете заразиться сальмонеллой от разных продуктов. Сальмонеллу можно обнаружить во многих продуктах питания, включая говядину, яйца, фрукты, свинину, овощи, и даже в готовой продукции, например, куриных наггетсах и других блюдах из курицы. Заражённые продукты пахнут и выглядят совершенно нормально.

Чаще сальмонеллёзом болеют в летний период. Тепло способствует быстрому росту сальмонеллы. Не забывайте убирать в холодильник или замораживать скоропортящиеся продукты, готовую еду и оставшуюся после трапезы пищу, не оставляйте её на столе дольше 2 часов.

Сальмонеллёз – серьёзное заболевание и может быть крайне опасен для определённых групп людей.Симптомы появляются обычно спустя 6-48 часов после употребления заражённых продуктов, но иногда скрытый период занимает более длительное время. Симптомы включают в себя диарею, повышение температуры, болезненные спазмы в животе. В большинстве случаев болезнь длится 4-7 дней и люди выздоравливают самостоятельно без применения антибиотиков. Но иногда диарея и обезвоживание могут быть настолько сильными, что потребуется госпитализация. Любой человек может заразиться сальмонеллёзом, но некоторые группы людей более склонны к развитию тяжёлой формы заболевания: пожилые люди, дети младше 5 лет и люди с ослабленной иммунной системой в связи с наличием тяжёлого хронического заболевания (сахарный диабет, заболевание печени или почек, онкология или лечение от этих заболеваний).

Сальмонеллёз встречается гораздо чаще, чем вы думаете. На один случай лабораторно подтверждённого сальмонеллёза приходится более 30 случаев, при которых никакой диагностики не проводилось. Большинство людей с пищевым отравлением просто не обращаются к врачу или не сдают анализы в лабораторию, поэтому остаётся неизвестным, что это был именно сальмонеллёз.

Чтобы избежать сальмонеллёза, вам не следует есть сырые яйца или яйца с жидким белком или желтком. Заражённые яйца выглядят совершенно нормальными.

Источник: https://www.cdc.gov/features/salmonella-food/index.html