Дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день. Дай человеку слабоумие, и он будет пытаться доказать преимущество одного пола над другим.

В человеке все гармонично. Он прошел долгий путь эволюции, умеет рожать детей с большой головой и кормить младенцев молоком. Прекрасно коммуницирует, придумал и поддерживает культуру на планете. Непонятно только зачем ему мужчины. По крайней мере, в таком количестве. Кто знаком с механикой процесса прикинет, что для успешного размножения достаточно одного мужчины на несколько сотен женщин. Мужчина, конечно, будет уставать и не высыпаться, но он же сильный пол – справится. Главное довести женщин до самого главного. До зачатия – самого сложного момента в человеческой жизни. Там и участников много, и места мало, и сроки поджимают. Да и план поставлен грандиозный: из одной клетки за 9 месяцев сделать 3 кг человека, способных дышать, есть, обучатся и иногда думать (или хотя бы имитировать этот процесс).

На пути к этой цели у организма есть ряд промежуточных этапов, есть и вилки развития – план А и Б. План А – собрать базовую комплектацию, стать женщиной. Это самый оправданный и верный путь. Второй план запускается по команде одного единственно гена на Y-хромосоме и заключается в доработке изначально женского до мужского. Этот план – второй по счету, потому что сложнее в реализации, и есть риск, что что-то пойдет не так.

Женщина – это всегда то, что нужно. Она и детей родит, и воспитает, и войну не начнет. От мужчин одни проблемы. Жизнь на уровне клеток сложна, и эволюционно-имиджевые программы типа мужчин рискованны, дороги и опасны. С мужчинами постоянно что-то не то. Среди них много гениев, но много и убогих умом. Много сильно высоких и сильно низких. Они как специально выбиваются из нормы, пытаясь угадать трендовые качества и угодить вкусам самок. Может очень глупы в моде? Нет? Ну, если что, мы тут, родимся в следующем поколении.

Ситуация с одним самцом и сотней самок будоражит фантазию мужчин и прагматичность женщин, но трудна в реализации. Тут какой-то вирус "самцовый" появится и не станет самцов совсем. Да и когда все новорожденные будут родственниками по папе, то это чревато генетическими проблемами. Более привлекательной кажется картина, когда самец всегда с тобой. Точнее, ты сам и самец и самка. Этой уловкой пользуется улитки. Они уже в процессе по-улиточьи ошалелого двухчасового секса решают, кто в этой постельной сцене самец, а кто самка. Это же любовь, тут нужны двое. Остальное формальности. Это понятно даже в мире улиток.

Почему у нас не так? Видимо потому, что рано или поздно кто-то станет чуть успешней оплодотворять, а кто-то оплодотворятся. Разделение труда. Кто успешней оплодотворяет, тот конечно молодец, но он же дезертир. Сперматозоиды производить намного легче, чем огромные клетки с питательными веществами. Да и последующие растраты на потомство – выносить, родить, все эти костюмы на утренники и деньги на шторы.

Самки в разных своих эволюционных реинкарнациях постоянно хотели избавиться от самцов, перейдя к партеногенезу – способу размножению без самцов. Ну как тли или некоторые ящерицы. Сами яйцеклетки сделали, самца не нашли или не захотели – сами из яйцеклетки дочь и родили. И каждый раз эта стратегия заводила их в тупик.

Дело в том, что наши гены как карты. Можно для каждой игры рисовать новые, а можно тасовать старые. Второе всегда быстрее. И когда козыри (условия среды) быстро меняются, то только хорошо перетасовав всю колоду генов популяции виду можно хорошо сыграть. А если все в популяции твои сестры и матери, то и карты у всех одни и те же. Тасуй не тасуй, из казино "природный отбор" много не унесешь.

Надежней, если хоть с половиной своих соседей ты по техническим причинам не сможем завести детей. Методом проб и ошибок эволюция прекратила баловаться с половым вопросом, и оставила этот необязательный, но сильный пол.

Женская, и всегда базовая комплектация, пронизана всей красотой и логикой нашего вида. Женщина удачна. Нам, мужчинам природа оставила только одно стоящий признак - греховную страсть к женскому полу.