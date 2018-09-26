Цього вересня відбулась чергова церемонія нагородження Шнобелівською (IgNobel) Премією. Багато з вас чули про цю ініціативу та один з її найяскравіших епізодів - нагороду з фізики за літаючу жабу в магнітному полі у 2000 році.

Така наука дурна, смішна і не практична. Згодні?

Справжнє дослідження завжди має бути ґрунтовним, складним для сприйняття, від нього має віяти трансцендентальністю незрозумілих термінів. Кожне слово має сочитися могильним холодом власної інтелектуальної непогрішимості. І саме такими є більшість "наукових" публікацій у вітчизняних медичних виданнях.

І фіг з ним, шо деякі дослідники в очі не бачили тих інтерлейкінів, некротизуючих факторів каппа-в і прочі квантові тілібоньки, про які пишуть. Бо обладнання для експерименту в реальності: олівець, скотч і старий комп’ютер. Головне не бути вченим, а здаватись ним.

Цілком природньо, що в багатьох практичних медиків, одна згадка про "науку" викликає скепсис та відразу.

- Ви нам скажіть по-простому, отой препарат треба колоть, чи нє?

Лікарі ментально дистанціюються від будь-якої науки.

Разом з тим, науковий підхід до повсякденної роботи є ключовим для розвитку і окремого спеціаліста і галузі загалом.

Дупа в якій ми професійно сидимо така глибока, саме через відсутність аналізу рутини.

Скільки часу ми насправді витрачаємо на прийом пацієнта в середньому?

Який відсоток пацієнтів дотримується призначеного лікування?

Оцей препарат, який я призначаю 20 років, він взагалі діє?

Як швидко медсестра-новачок навчається робити внутрішньовенні уколи?

Цю інформацію, актуальну саме для вітчизняних реалій, не можна отримати з жодного імпортного журналу. Ми самі повинні її здобути.

Аналіз рутини. Експеримент. На рівні районної лікарні, окремого відділення, бляха, на рівні одного кабінету поліклініки! Досліджувати все, що цікавить. Розуміти методологію. Не гнатись за дешевими публікаціями. Користатись результатами досліджень. Отримувати від цього задоволення.Тільки так можна розібратись у ефективності власної праці, тільки так можна навчитись аналізувати інформацію з наукових джерел.

Це і є наукова культура в медицині. Найцінніші дані людство отримує, коли в чиїйсь голові виникають питання: "А що буде, якщо…?", "А це точно так?", "А як насправді…?"

Пам’ятаєте летючу жабу в магнітному полі? Автор того самого експеримента Андрій Гейм у 2010 році отримав вже Нобелівську премію за винайдення графену. Яке він здійснив за допомогою олівця і скотчу. І незашореного живого інтелекту.

Наука буває смішною, тільки коли вона - фіктивна.

А щоб знову розвеселитись, почитайте завтра про цікавий епізод серйозної української медичної науки.

P.S. Редакція Медгоблін дуже надіється, що цей текст викличе ефект, подібний до девізу Шнобелівської премії "спочатку здається смішним, а потім змушує задуматись".

Р.P.S. А ви знали, шо керівник однієї з сусідніх держав є лауреатом Шнобелівської премії?

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