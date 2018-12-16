Вызывает рак: раскрыта смертельная опасность популярной детской присыпки

Всемирно известная компания Johnson&Johnson почти 50 лет скрывала, что использовала асбест в детской присыпке.

Так, тесты, проведенные в начале 1970-х, подтвердили присутствие вредного для здоровья вещества в присыпке, причем в некоторых случаях "в очень высокой концентрации", сообщает Reuters.

В то же время расследование, проведенное агентством, показало, что первые следы наличия асбеста в продукции J&J были обнаружены еще ранее — в 1957-1958 годах.

Представители Johnson&Johnson знали о составе своих присыпок минимум до 2000-х годов, однако разными способами скрывали результаты исследований от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и общественности.

Расследователи отмечают, что в настоящее время производимая J&J продукция может быть безопасной. В компании же выступили с опровержением статьи Reuters.

Отметим, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории канцерогенов.

BBC

Акции J&J после обнародования результатов расследования резко рухнули. 14 декабря в ходе торгов в Нью-Йорке один из крупнейших мировых фармацевтических холдингов потерял около 10% рыночной стоимости — это почти 40 млрд долларов, сообщает CNBC. Для акций Johnson&Johnson это худший однодневный обвал с начала века.

В корпорацию J&J входит более 250 компаний, которые производят лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. J&J входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50.

Иллюстрация BellyBelly

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