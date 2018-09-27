Якби хтось вам сказав почистити відро бульби утюгом, шо б ви подумали про цю людину
Разом з тим, такі люди, очевидно, зустрічаються у медицині і фармації. І вони не відшкрібають голубиний помьот з вікон офіса (як можна було б очікувать), а займаються наукою і складають інструкції до препаратів.
Сьодня мова йтиме про АТФ-лонг (аденозин з присадками). Треба зразу зазначити, шо внутрішньовенний аденозин - дуже ефективно використовується в усьому світі для лікування пароксизмальних надшлуночкових тахікардій і ВПВ-синдрому.
Всьо.
Натомість, у нашій інструкції 10+ кардіологічних показань, бо ми його усілєнно досліджували. Разом з тим, наші виробники АТФ не знають, шо при інших аритміях він не поможе, шо його можна застосовувати дітям, шо при аденозиновій брадикардії атропін не використовують і т.п. Але то лірика.
Наші вчьоні стверджують, шо АТФ-лонг "помагає нормалізувати енергетичний обмін". І це трохи удівляє. Так шоб ви розуміли масштаби: в тілі людини в окремий момент плаває десь 100.000 мг АТФ, при цьому кожна молекула йде на повторну переробку і використання 500-700 раз на добу.
Тому 60 мг АТФ-лонг (максимальна доза) канєшно момєнтально поміняє всі енергетичні расклади в тушці та всіх спасе.
Та набагато важливіше інше: АТФ у таблетках точно працює?А шо відбувається з АТФ-лонг після проковування? Який відсоток проходить через мембрани? Як швидко метаболізується?
Наприклад, після внутрішньовенного укола період напіввиведення аденозину складає всього біля 10 секунд (тому у світі цей препарат виключно для невідкладної допомоги)
На цю тему можна знайти вичерпну інформацію в інструкції: "Фармакокінетика не вивчалась" Ілі "При введенні в організм АТФ-ЛОНГ повільно розпадається з утворенням аденозину".
Кхм.. Ага… Ну, то єсть, не бистро, да? Фух, тоді все в порядку. На то він і "лонг", а не "шорт".
Дрємучий захід намагається все виражати якось у цифрах, но словами воно завжди образніше, доходчівєй. Дивно, шо поряд розписаний цілий рулон про якісь рецептори і всяку хню, хотя можна було просто сказати "АТФ памагаєт сєрцу".
З іншої сторони, нафіг ті фармакологічні дослідження, єслі єсть одностайна думка укр-науч-іліти: "пєй таваріщ, пілюля паможет!". От вам дісєр, про користь застосування АТФ-лонг у щурів і спортсменів. При чому у останніх після фіз навантаження под дєйствієм означеной пілюлі не зростав рівень лактату і сечовини. Пабєда, друззя! Ми такі саздалі андроїдів!
Тут великий огляд.Де, попри наведені самими авторами закордонні посилання, робиться висновок, шо такі-да, работаєт. Гляньте список літератури на кирилиці - там цілий вітчизняний медичний пантеон.
А теперка - барабанная дробь.
Рандомізоване, плацебо контрольоване дослідження 2012 року: АТФ у таблетках - біонедоступний. То єсть, не всмоктується з кишки в кров.
Чуєте шелест? Це посипався по пзді цілий пласт отєчєствєнной науки.
Хочеться закричать:
- Как же так? А звідкіля тоді численні чудодійні ефекти в працях професорів?
Відповіді нема. Тіки шелест і неприємний запах…
На заході, місце АТФ у таблетках - шарлатанські говносайти з добавками для поднятія общєй духовной потенції. В нас їх "от сєрца" рекомендують деякі академіки. Отакий маленький нюанс.
Шо можна сказать в підсумку:
Утюг - чудовий прилад для прасування одягу. Пити АТФ-лонг у таблетках - те саме шо чистить утюгом картоплю. Тіки болєє дєбільно.
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