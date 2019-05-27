Виновницей болей в спине назвали малоизвестную мышцу: как ее натренировать

Часто причиной болей в спине является ослабленность большой поясничной мышцы (psoas muscle), которая входит во внутреннюю группу мышц таза.

Именно эта мышца соединяет позвоночник с верхней частью ног, сообщает The Sun.

Отмечается, что малая мышечная масса, нетренированность поясничной мышцы может влечь за собой хронические боли в спине, проблемы с пищеварением и плохую осанку.

Поясничная мышца задействована, когда человек двигает ногу вперед во время бега или ходьбы, сгибает ноги к груди, наклоняется.

Долгое сидение в одном положении ослабляет ее, что влечет за собой повышенную нагрузку на поясницу и позвоночные диски, а следом и боли, воспаление, скованность движения. Сильным фактором также выступает стресс.

Бег, ходьба, езда на велосипеде и даже стояние на одном месте продолжительное время заставляют мышцу работать, что позволяет избежать всего вышеперечисленного.

Преподаватель йоги Наташа Хардинг советует работать над растяжкой поясничной мышцы, для чего не нужно даже особого оборудования.

Перед собой нужно поставить стул, лечь перед ним на спину, положив ноги на сидение и подложив под голову сложенное одеяло или коврик для йоги, лежать так минут пять, пока мышца не расслабится, наладить естественный ритм дыхания.

После этого нужно поднести колени к груди, зафиксировать их так на пару минут, после чего перевернуться на бок и снова замереть.

Для эффективной растяжки после освобождения напряжения рекомендуют также использовать некоторые позы из йоги, в частности, "Игольное ушко", - для нее нужно лечь на спину, после чего поднять правую лодыжку на левое бедро и зафиксировать левую ногу в поднятом состоянии.

Для позы "Воин" нужно шагнуть ногой вперед, оторвать пятку второй ноги от пола, вытянуть вверх руку, зафиксировать свое тело в этом положении, смотреть вверх и дышать.

Напомним, ранее дерматолог рассказал, как эффективно избавиться от проблем с кожей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram