"Вернулись в газовую камеру": в Армянске рассказали, что творится с детьми

После возвращения детей в Армянск, где отменили черезвычайное положение из-за выбросов химических веществ на заводе Фирташа "Крымский титан", участились случаи заболеваний.

Местные жители пишут в соцсетях о том, что здоровье малышей ухудшилось. "Дети вернулись в газовую камеру и снова принялись болеть", - написала в Twitter RoksolanaToday&Крым.‏

"Моей дочери 1,3 года. Приехали в санаторий в Евпаторию, сразу попали в больницу с кишечной инфекцией, где и вылечились. Но когда вернулись в Армянск, началось все то же самое: рвота, температура, понос", - рассказала в местном паблике "Черный список Армянска-Красноперекопска" Инга Никифорова.

Ее слова подтвердила другая мама.

"У нас началось все с начала: температура, рвота. Хотя, когда уехали – все наладилось. Похоже, нас как травили, так и травят", - написала Екатерина Пивовар.

Армянск

катастрофа тудей

Дети вернулись в газовую камеру

И снова принялись болеть pic.twitter.com/eOLnQtwfkz — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества.

Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першит в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывается сыпью.

Экологические проблемы испытывают не только жители Армянска, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области.