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В Украине сняли запрет на популярное лекарство

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В Украине сняли запрет на популярный препарат "Энретосгель".

Решение о его запрете отозвала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Во время дополнительных исследований были получены положительные данные о препарате. "Энтеросгель" снова поступит в продажу.

Энретосгель используют при аллергиях, отравлениях и интоксикациях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, временный запрет был введен 8 мая 2018 года. Он был введен по причине несоответствия требованиям к регистрационному удостоверению по показателю "рН" (показатель завышен).

Место
Украина
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