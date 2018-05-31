В Украине сняли запрет на популярное лекарство

В Украине сняли запрет на популярный препарат "Энретосгель".

Решение о его запрете отозвала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Во время дополнительных исследований были получены положительные данные о препарате. "Энтеросгель" снова поступит в продажу.

Энретосгель используют при аллергиях, отравлениях и интоксикациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, временный запрет был введен 8 мая 2018 года. Он был введен по причине несоответствия требованиям к регистрационному удостоверению по показателю "рН" (показатель завышен).