В Украине сняли запрет на популярное лекарство

В Украине сняли запрет на популярный препарат "Энретосгель".
Решение о его запрете отозвала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Во время дополнительных исследований были получены положительные данные о препарате. "Энтеросгель" снова поступит в продажу.
Энретосгель используют при аллергиях, отравлениях и интоксикациях.
Как сообщал OBOZREVATEL, временный запрет был введен 8 мая 2018 года. Он был введен по причине несоответствия требованиям к регистрационному удостоверению по показателю "рН" (показатель завышен).