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В сети показали ужасы харьковской больницы: видео

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Facebook всколыхнуло видео из харьковской больницы. Судя по комментарию автора видео, "героем" стала Узловая больница станции Харьков.

"Сюда отправляют больных на лечение. Медперсонал и больные просят обратить внимание на проблему", - написала в своем посте Людмила Назарова, опубликовавшая видео.

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В комментариях пользователи пишут: "В Мерефе не лучше, в больнице и в Нов.-Водолаге тоже кошмар", "Не знаю, от кого это зависит, но больницы в Харькове очень сильно отличаются в плане ремонта. Зимой была на консультации в 31 больнице-- состояние идеальное, евроремонт", "Вы еще в Померках не видели обстановочку...".

Ранее "МедОбоз" писал об ужасах в киевской больнице.

Место
УкраинаХарьков
Объект
здоровье
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