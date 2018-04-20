В сети показали ужасы харьковской больницы: видео

Facebook всколыхнуло видео из харьковской больницы. Судя по комментарию автора видео, "героем" стала Узловая больница станции Харьков.

"Сюда отправляют больных на лечение. Медперсонал и больные просят обратить внимание на проблему", - написала в своем посте Людмила Назарова, опубликовавшая видео.

В комментариях пользователи пишут: "В Мерефе не лучше, в больнице и в Нов.-Водолаге тоже кошмар", "Не знаю, от кого это зависит, но больницы в Харькове очень сильно отличаются в плане ремонта. Зимой была на консультации в 31 больнице-- состояние идеальное, евроремонт", "Вы еще в Померках не видели обстановочку...".

Ранее "МедОбоз" писал об ужасах в киевской больнице.