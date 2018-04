В Италии впервые зарегистрировали детей однополых пар: как это было

Три однополые итальянские пары смогли законно зарегистрировать своих детей на обоих родителей.

Как известно, это первый подобный случай в Италии. О своем успехе рассказала мать одного из детей Кьяра Фольетта у себя в Facebook.

Как известно, на прошлой неделе власти Турина отказалась зарегистрировать новорожденного сына Фольетты и ее партнерши.

Женщина сделала ЭКО в Дании. У нее родился мальчик Никколо Пьетро. Донорская сперма была предоставлена ​​клиникой. Женщине сообщили, что для регистрации малыша ей нужно указать союз с мужем, поскольку формы о проведении искусственного оплодотворения просто нет.

Но уже в понедельник глава Турина Кьяра Аппендино лично подписала документы о регистрации сына Фольетты и детей еще двух однополых пар.

"Мы подписали не просто документ - это важная страница нашей истории. Никколо сейчас официально зарегистрирован моим сыном и сыном Микеле", - говорит Фольетта.

Глава Турина написала в Twitter, что регистрация этих малышей стала "мощным жестом в правовом вакууме".

🏳️‍🌈 Oggi 3 famiglie omogenitoriali di #Torino sono state riconosciute nella loro interezza dalla Città: in una situazione di vuoto normativo, abbiamo compiuto un gesto forte.



Oggi è una di quelle giornate per cui vale la pena ogni goccia di energia spesa per fare Politica. pic.twitter.com/6JtbdHjFcY