В Индии 11-летняя школьница родила после неоднократного изнасилования

В Индии в больнице Раджкоте в штате Гуджарат 11-летняя школьница родила ребенка. Девочка стала мамой на 8 месяце беременности и родила при помощи кесарева сечения.

Как сообщает Dailymail, беременность наступила в результате неоднократного изнасилования шестью мужчинами. Они, как говорят в полиции, нападали по отдельности.

Насильники заманивали ребенка к себе домой, предлагая помочь им по домашнему хозяйству и подработать.

Отмечается, что двое обвиняемых в изнасиловании - 67-летний Нанджи Джавия и 52-летний Арвинд Кубават – уже арестованы и ждут приговора.

Еще четверо подозреваемых, 47-летний Виджананд Майяд, 40-летний Випул Чавда и 60-летний Говинд Сакария, а также 17-летний молодой человек, чье имя не называется, содержатся под стражей.

Также отмечается, что 11-летняя малышка стала не единственной жертвой насильников.

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