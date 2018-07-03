Украину ждет метеоудар: названы даты и способы спастись

Уже 23 июля Землю накроет магнитная буря класса G1.
При этом магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 числа, передает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
Такие бури могут воздействовать на электросети и системы управления космическими аппаратами. Самая сильная буря в этом году была зафиксирована 20 апреля.
Медики уверяют, что всем метеозависимым людям рекомендуется следить за приближением периодов повышенной геомагнитной активности.
Им стоит исключать на это время любые действия и события, способные привести к стрессам. В это время нужно сократить всяческие эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и пребывать в покое.
В то же время людям, которые страдают повышенным давлением, вегето-сосудистой дистонией или какими-нибудь другими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, нужно заблаговременно позаботиться и всегда иметь под рукой свои привычные лекарства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор наук рассказала, как уберечься от негативного влияния магнитных бурь на организм.