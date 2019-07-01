Ученые раскрыли секрет, как избежать ранней смерти

У физически активных людей, увеличивавших длительность упражнений, риск преждевременной смерти снижался почти вдвое.

Об этом сказано в исследовании ученых из Кембриджского университета, передает British Medical Journal.

Специалисты изучили данные 14599 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 79 лет, состояние здоровья которых было исследовано в период между 1993 и 1997 годами, после чего они находились под наблюдением до 2016 года. Результаты показали, что более высокие уровни физической активности и ее увеличение с течением времени были связаны с увеличением и продолжительности жизни.

Самые лучшие результаты оказались у тех людей, кто в среднем уделял физической активности 300-450 минут в неделю – от 42 минут в день. По данным исследования, у таких участников риск ранней смерти снижался на 42%.

При этом активность включала в себя физическую деятельность на работе, ходьбу, катание на велосипеде и занятия спортом. При этом исследование показало, что люди могут получить существенную пользу для здоровья независимо от того, сколько упражнений они делали ранее.

Физические упражнения

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