Ученые нашли верный способ продлить жизнь

Продолжительность жизни могут увеличить симбиотики - смеси пробиотиков и богатых полифенолами трав.

К такому выводу пришли ученые Университета Макгилл из Канады, передает MedicalXpress.

Также они могут снизить риск развития возрастных заболеваний.

Эксперимент провели на плодовых мухах Drosophila melanogaster, которые, по словам исследователей, на 70 процентов похожи на млекопитающих с точки зрения организации метаболизма.

Насекомых кормили симбиотиками, и продолжительность жизни мух в опытной группе составила 66 дней, что на 26 дней больше, чем срок жизни членистоногих, питающихся обычным образом. Насекомые также в меньшей степени страдали от резистентности к инсулину, воспаления и окислительного стресса.

Симбиотик был приготовлен из микроорганизмов-пробиотиков Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum и Bifidobacteria longum с добавлением TFLA — смеси сухих компонентов растений эмблики (Emblica officinalis), бибхитаки (Terminalia bellirica) и терминалии (Terminalia chebula).

Результат объяснили наличием так называемой оси "кишечник-мозг" — двунаправленной системы связи между мозгом и кишечником. При этом состояние микробиоты в желудочно-кишечном тракте может определять состояние нервной системы и даже влиять на депрессию и развитие старческих нейродегенеративных заболеваний.

На человека, по словам ученых, симбиотики могут оказать не столь сильный эффект, как на насекомых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был найден безотказный способ продлить жизнь.