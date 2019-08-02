Ученые нашли оружие против генов ожирения

Люди, которые генетически склонны к ожирению, могут набрать вес легче, чем другие. Но наличие так называемых "генов ожирения" не делает человека обреченным набирать вес.

Новое исследование предполагает, что определенные виды упражнений могут помочь предотвратить ожирение, даже для тех, кто генетически предрасположен к этому заболеванию, сообщает издание Live Science.

Ученые проанализировали данные от более чем 18 000 человек на Тайване в возрасте 30-70 лет. Были изучены образцы крови и проведен генетический анализ. Также участники сообщили, выполняли ли они регулярные упражнения, и если да, то какие.

Исследователи занимались поиском генов, которые были связаны с повышенным риском ожирения, а также проверили противодействуют ли определенные упражнения этому риску.

Иллюстрация

Так, у людей, которые занимались регулярными физическими упражнениями любого типа, индекс масы тела (ИМТ) был ниже, чем у тех, кто не занимался регулярно. Это наблюдалось даже среди людей, которые были генетически склонны к ожирению.

В ходе исследования одно упражнение было выделено как самое эффективное – бег трусцой.

Участники с генами ожирения, которые бегали трусцой, имели более низкий ИМТ, более низкий процент жира в организме и меньшую окружность бедер, чем люди с аналогичным генетическим риском, которые не бегали.

Кроме бега трусцой, еще пять видов упражнений были связаны с более низким ИМТ среди людей, подверженных риску ожирения:

альпинизм;

ходьба;

силовая ходьба;

некоторые виды танцев;

длительные занятия йогой.

Новости Упражнения для женского здоровья

Иллюстрация

Преимущества этих упражнений были самыми большими среди тех, кто имел наибольший генетический риск ожирения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!