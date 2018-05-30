Ученые нашли новый способ остановить старение организма

Остановить старение организма человека поможет предотвращение образования дефектов в ядерной мембране клеток.

К такому выводу пришли ученые Университета Виргинии в США, сообщается на сайте MedicalXpress.

"Сморщивание" ядерной мембраны можно предотвратить с помощью вирусов для доставки недостающих ламинов, считают исследователи.

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Как стало известно, образование дефектов в ядерной мембране клеток способствует развитию жировой болезни печени, диабета и других возрастных заболеваний.

Ядро клеток содержит ДНК, а его внутренняя мембрана покрыта ядерной ламиной — фибриллярной сетью, состоящей из белков ламинов. Эта структура контактирует с веществом хромосом (хроматином) и ядерными РНК и участвует в регуляции активности генов, отключая их. Однако с возрастом возникает дефицит ламинов, что приводит к образованию складок во внутренней мембране.

Это препятствует связыванию ядерной оболочки с ДНК и вызывает активацию нежелательных генов. В результате нарушается правильное функционирование клеток, что приводит к развитию жировой болезни печени и других заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые дали советы, как продлить себе жизнь и избежать серьезных болезней.