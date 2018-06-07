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"Ты убивал братский народ": в Киеве отказались спасать онкобольного АТОшника

8.2тЧитать новость на украинском

Онкобольного спецназовца с Кропивницкого Виталия Драгана отказались обеспечить льготным лечением в Национальном институте рака.

Как известно, сначала мужчину лечили в Кировоградском областном онкодиспансере. Он прошел восемь "химий", передает CBN. Но состояние ухудшалось, потому Виталий получил направление в Национальный институт рака в Киеве.

"Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня так, что даже в жар бросило от слов: "Никак тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", - рассказал он.

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Драган отметил, что ему за курс лечения назвали полную стоимость - 200 000 гривен.

Как известно, Анна Губарева - родом из Донецка, начинала работать в Макеевском онкодиспансере.

Врач в комментарии журналистам по телефону фактически подтвердила слова Виталия Драгана, но добавила, что он услышал только эту фразу.

"Виталий нуждается в пересадке костного мозга, но государство на это деньги не выделяет. Поэтому боец ​​АТО должен искать спонсоров, чтобы они оплатили эту процедуру", - сказала Губарева.

Ранее MEDOBOZ рассказывал, как херсонские врачи довели бойца АТО до суицида.

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Тема
Здоровье
Объект
рак
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