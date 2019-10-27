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/ Фитнес

Жиры сжигаются вдвое быстрее: назван эффективный метод тренировок

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У людей, которые бегают по утрам до завтрака, более продуктивно работает метаболизм, что способствует похудению.

К такому выводу пришла группа ученых, результаты исследования которых опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology. В частности, такой способ занятия физкультурой вдвое увеличивает темпы сжигания организмом жиров у мужчин.

Обмен веществ, как установили ученые, при таких тренировках проходит немного иначе. Главное изменение – резкое падение выработки инсулина, который связан с диабетом и ожирением.

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Иллюстрация. Похудение

Иллюстрация. Похудение

pexels.com

Профессор Хавьер Гонзалес из Университета Бата в Англии, который является соавтором исследования, указывает, что добровольцы, участвовавшие в измерениях, легко приспособились к новому распорядку и не ощущали особых проблем при беге на пустой желудок.

Гонзалес и его коллеги провели два эксперимента, используя в качестве испытуемых мужчин с избыточным весом.

Сперва один день в неделю мужчины занимались на велотренажере на пустой желудок, а в другой день им давали такую же нагрузку, но уже после завтрака с высоким содержанием углеводов.

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В более продолжительном эксперименте 30 мужчин занималась физическими тренировками в течение шести недель. Одна группа делала это до завтрака, другая – после.

В результате выяснилось, что в обеих группах люди теряли вес примерно одинаковыми темпами, однако у тех, кто тренировался на пустой желудок, после приема пищи вырабатывалось значительно меньше инсулина. В то же время повышалась чувствительность организма к этому гормону – и тот базовый инсулин, который уже присутствовал в их крови, работал значительно более эффективно.

Эти данные подтвердили, что организм можно заставить переключиться в режим, когда в качестве источника энергии он начинает усиленно использовать жиры, попутно снижая выработку инсулина.

Однако, в период восстановления тканей и органов после травмы или операции такой режим тренировок не рекомендуется.

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Диеты и фитнес похудение Здоровье Исследование ученых
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