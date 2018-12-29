Супрун развенчала популярный миф об алкоголе

Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.

Об этом предупредила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она уточнила, что, по данным ВОЗ, риск смерти в случае управления в нетрезвом состоянии растет в 17 раз.

"Есть миф об алкоголе и управления автомобилем. Он называется "Я способен/способна себя контролировать". Но факт в том, что любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию. Поэтому даже если надо проехать несколько метров — лучше пройдитесь пешком", — написала она.

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По словам Супрун, на каждого разное количество алкоголя имеет различное действие, зато эффект обычно одинаковый — страдают необходимые навыки во время управления автомобилем.

Замедляет реакцию. Если автомобиль едет перед вами, внезапно затормозит или неожиданно появится пешеход — вероятно, вы не успеете быстро отреагировать. Реакция на это займет больше времени, чем обычно.

Снижает концентрацию внимания. Во время управления, водитель должен следить за скоростью, обращать внимание на положение авто и другое движение на дороге. Способность концентрировать внимание на нескольких процессах притупляется.

Нарушает координацию. Ухудшает способность координировать двигательные навыки. Потеря координации сильно влияет и на поведение за рулем. В частности скорость реакции и в целом способность принимать решения.

Негативно влияет на зрение. Алкоголь может снижать остроту. В то же время влияет и на периферийное зрение, что может стать причиной "туннельного" зрения — когда водитель плохо видит, что происходит по сторонам.

Делает более авантюрными и решительными. Навеселе водители более склонны нарушать правила дорожного движения — повышать скорость, не пристегиваться ремнем безопасности или игнорировать дорожные знаки.

"Независимо от того, сколько вы выпили, садиться за руль — неудачное и крайне опасное решение… Безопасной концентрации алкоголя в крови не существует!" — предупредила Супрун.

Алкоголь guardianinterlock.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявила, что магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления.