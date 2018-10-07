Украину накроют мощные метеоудары: как уберечься

В воскресенье 7-го и в понедельник 8-го октября нужно внимательно следить за своим здоровьем - в Украине всплеск магнитных бурь. В группу риска попадают метеочувствительные люди, пожилые, дети и те, кто страдает от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

В следствии влияния магнитных бурь ожидаются головные боли, гипертонические кризы, скачки давления, бессонница, недомогание, тревожность и апатия. Возможны обострения хронических болезней. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Причины магнитных колебаний напрямую связанны с нашей звездой. Когда на Солнце проявляются различные вспышки, происходит выброс частиц плазмы, которые на огромной скорости несутся к нашей планете. Электромагнитное поле Земли, которое нас защищает, сжимается и в следствии этого происходит частая смена магнитных потоков.

Важно понимать, что хоть научно влияние магнитных бурь еще не доказано, людям особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тем, кто уже перенес инсульт или инфаркт лучше перестраховаться и внимательно следить за своим здоровьем в эти дни.

Особое внимание следует уделить измерению артериального давления, как гипертоникам, так и гипотоникам. У первых возможно будут наблюдаться резкие скачки в верх, а вторых же возможно, что давление будут падать. Обычно, многие ориентируются на такие показатели: 120 верхнее давление, и 80 нижнее. У людей пожилого возраста, вполне допустимо, чтобы давление поднималось до 140/90 мм. рт. ст.

Новости Супрун развенчала популярные мифы о тренировках

Люди, которые регулярно отслеживают свое давление, понимают какие показатели для них являются нормой. Остальные же должны ориентироваться на свое самочувствие и приведенные выше показатели.

OBOZREVATEL, спросил у врачей, как защититься от негативного влияния магнитных бурь на здоровье.

Питание

Поскольку все необходимые витамины и микроэлементы мы получаем из еды и, часто, правильная диета является одним из главных эффективных помощников в лечении различных заболеваний, мы расспросили специалиста о том, что включить в свой рацион в этот период.

"Если вы метеочувствительный человек и подвержены влиянию магнитных бурь, то правильное питание может облегчить ваше состояние. В такие дни лучше не употреблять тяжелую пищу - жаренные, острые, мясные блюда, а отдать предпочтение свежим овощам и фруктам, зелени, орехам, ягодам, нерафинированным растительным маслам. Больше пить чистой воды и травяных чаев - подойдут мята, мелисса, ромашка, иван-чай" - советует диетолог Ирина Исаева.

Физическая активность

Во время плохого самочувствия, чаще всего хочется отлежаться. Порой, мы и сами придумываем себе различные симптомы, чтобы оправдать наше нежелание заниматься. Но во время магнитных бурь, можно ли заниматься активным спортом при хорошем самочувствии?

"В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую активность. Если человек занимается спортом, необходимо немного уменьшить уровень нагрузки. Но не стоит и оставаться взаперти – спокойные, непродолжительные пешие прогулки на свежем воздухе могут улучшить самочувствие. Важнее всего избегать стрессовых ситуаций и соблюдать гигиену сна – ложиться в постель до полуночи и спать не менее 8 часов" - рассказывает терапевт Наталия Носенок.