...Грустная статистика...
... Мое независимое проспективное исследование...
...Выборка из 30 водителей такси...28 приехали с "заглушкой" в месте фиксации ремня безопасности, один - с зафиксированным за сидением ремнём и только ОДИН - в нормальном виде... Предложил пристегнуться ОДИН ВОДИТЕЛЬ из ТРИДЦАТИ!!!
...Один из таких водителей всерьёз убеждал меня, что "ремни усиливают травматизм при ДТП"... Нигде в мире не увеличивают...и только у нас...
...Спасибо тебе, Герой!!! Ты один не нарушаешь правила ПДД!!!
Остальные нарушают их легко в угоду клиенту...
...И каждый день- ДТП...
...ВЫВОД: До Европы нам "як до Києва рачки"... там не повезут непристегнутых...
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