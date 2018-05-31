Всім нам доводилось обгоріти на сонці.

Але не всі тримають в голові, що це - НЕ опік від високої температури, бо "у бік напекло". Сонячний опік - це променеве ураження. Ультрафіолетові промені (УФ) проникають в шкіру і руйнують ДНК клітин. Коротко і доступно про фізику процесу

Що нам дає засмага?

З цього приводу є прекрасна робота.

Якщо коротко:

Плюси:

- Гарний настрій.

Мінуси:

- Обгоряння спричинює меланому шкіри (а от хронічне перебування на сонці - ні).

- УФ-випромінення викликає карциному (в залежності від віку і характеру засмагання - різні типи)

- Руйнування колагену і старіння шкіри. (тут головну роль грає інфрачервоне випромінювання, від якого більшість сонцезахисних лосьйонів не захищають)

Крім того:

- Вже набута засмага не захищає повністю від оборання на сонці.

- Засмагати не потрібно для виробки вітаміну D. Помірне сонячне опромінення обличчя і рук через день дає достатньо вітаміну. (людям зі світлою шкірою достатньо перебувати на сонці сього 5-20 хвилин). Якщо валятись на пляжі цілий день, вітаміну D виробиться стільки ж, як якщо полежати півгодинки.

Вибираєте крем від засмаги?

Тоді знаєте, що таке SPF (ступінь захисту від сонячного проміння).

Так от, цей захист не є прямопропорційним цифровому значенню!!!

SPF 15 блокує 93% УФ опромінення

SPF 30 - "аж" 97%

SPF 50 - цілі 98%

Тому, якщо ви намазались 50-кою, це не значить, що можна лежати на сонці втричі більше.

Крім того, УФ промені в сонячному спектрі різні. На етикетці вказане те, що стосується UVB опромінення (через нього ми обгораємо).

UVA - викликає старіння шкіри і рак.

Таким чином, застосування засобів з високим SPF може зіграти злий жарт - шкваримось цілий день, шкіра не червоніє, а ризик пухлини росте щохвилинно.

Щоб захиститись від цієї напасті, вибирайте засіб де у складі є щось із наступного: оксид цинку, диоксид титану, авобензон, екамсул, оксібензон.

Пам'ятайте, що заявланий на упаковці захист можливий тільки при нанесенні 2 мг засобу на квадратний сантиметр шкіри. Як показує практика люди найчастіше наносять в 4 рази менше.

Наша редакція прикинула, що на ділянку шкіри, рівну площі дорослої долоні повинно йти десь 0,3-0,4 г засобу.

Навіть, якщо все зроблено правильно, захист цей триває біля 2 годин.

Про сонцезахисні мазюки в режимі FAQ від Американської академії дерматології читайте

Деякі ліки здатні підвищувати чутливість шкіри до УФ і збільшують ризик/ступінь обгоріти на сонці.

Серед них антибіотики, протигрибкові, протизапальні, сечогінні, інгібітори АПФ, блокатори кальцієвих каналів, антидепресанти, тощо. Детальний огляд зі списками

Перевірте чи не приймаєте якість із них. Подумайте, може треба загоряти обережніше або взагалі нє.

Засмагайте відповідально і не задовбуйте цим дітей. Ми, врешті-решт не латиноамериканці. А меланома - це найчастіше квиток в один кінець.

P.S. Ще трохи розбору міфів про засмагу ви знайдете тут.

P.P.S. Коротко про лікування сонячних опіків

О чудо! Пантенолу там нема.