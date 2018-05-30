УкрEngРус
Регистрация
CityВидео
Светлана Галич
Светлана Галич
Доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей аттестационной категории, профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Одесского национального медицинского университетаВсе статьи автора

Сказка про подлость

691

...Жила-была на свете Подлость. Такая маленькая и никчемная. Настолько маленькая, что ее не сразу и заметишь. Такая никчемная, что рядом с ней и находиться то было стыдно.

...Люди обходили Подлость стороной. Ну кому, скажите, хочется быть рядом с маленькой и никчемной подлостью. Это считалось неприличным.

...Так и ходила она одинокая. Надо сказать, очень скучала.

...Однажды Подлость познакомилась с огромной и толстой тёткой. И звали ту тетку-Зависть. Тетка надувала свои толстые щёки и все время бухтела:

- Нет, вы только посмотрите на эту фифу! И зачем ей стопятьдесятвосьмая сумка? Она ее точно украла. А если не украла, то отобрала. А если не отобрала, то случайно нашла. Ужас какая дорогая сумка! Лучше бы она покупала книжки, умнее бы была...

- Нет, как вам нравится, эта типа умная! - говорила она о другой женщине. - Книги она читает! А на колготке, вон, зацепка. Она что, не видит, что у неё стрелка на колготке? Чем книжки читать, лучше бы маникюр сделала...

- О! А когда это ты пластику лица успела сделать? - орала она на всю улицу своей знакомой. Да так, что все оглядывались...

....И так целыми днями. Зависть обсуждала всех, кого встречала. Потому рот у неё не закрывался. Ее речевой аппарат напоминал "perpetum mobile"... Ей неважно было, слушают ее или нет. Удивительно, но обычно ее слушали. Вид у неё был солидный. Слушали и удивлялись. И чего ей неймется? Здоровая, роскошная...а рот от обсуждений других не закрывается. Даже на обеденный перерыв. И никакого типуна на языке...

- Странно, -подумала Подлость,- и чего она все время разговаривает? Даже когда ее не слушают.

- О! Какая подлая Подлость,- заметила маленькую никчёмную Подлость, толстая тётка Зависть.

- Ты ж посмотри, до чего маленькая...и до чего никчемная...Видимо на диетах сидит. И откуда у неё деньги на диеты? Небось ворует...Мне бы вот так!

...Подлость удивилась. Это ж надо, Зависть позавидовала ей, маленькой и никчемной.

...А на следующий день Подлость познакомилась с сухонькой чопорной старушкой-Обидой. Обида все время поджимала тонкие губы и на всех вокруг обижалась. Она и на Подлость умудрилась обидеться. Просто за то, что Подлость была моложе. Поджала свои тоненькие губы-полоску, смерила Подлость уничижительным взглядом...и промолчала высокомерно.

...Как-то так получилось, что не с кем больше было общаться Подлости. Она ощущала себя одиноко.

- Пошли со мной на дело, Подлость! - позвала как-то ее Зависть.

- На какое дело? - удивилась Подлость.

- Как на какое? Подлость делать...

- А кому? ,- спросила удивленная Подлость.

- А какая разница кому!,- воскликнула Зависть,- Вон их сколько таких успешных! Да любому!

- Хммм,- засомневалась Подлость. Со мной же никто общаться не желает, не то, чтобы общее дело делать.

- Не дрейфь!,- сказала Зависть.

- Это они без меня тебя чураются...Подлость, дескать, фи...не порядочно. А как только я с ними начинаю общаться...вселять им Зависть...Увидишь, что будет.

...Зависть оказалась права. Поселилась она в душе юной девушки. Побухтела-побухтела...Сама раздулась, как на дрожжах...У подружки этой девушки, дескать, жених незаслуженно хорош, в ее нарядах лучше бы смотрелась сама девушка...и много чего ещё...Юная девушка страдала, кормила Зависть...кормила. А после к ним присоединилась старушка-Обида...Юная девушка так и не заметила, как насупливались ее брови, как мрачнел взгляд...Однажды она не выдержала и топнула ногой:

- Все, надо с этим что-то делать!

И тогда Зависть и Обида позвали Подлость...

...Подлость хоть и никчемная была с виду, но свое дело знала хорошо...

...Так и шли они по жизни дальше втроём. Зависть, Обида и Подлость. И даже те люди, кто раньше гнушался общаться с Подлостью, незаметно для себя под влиянием Зависти и Обиды, совершали Подлость.

...Миновали тысячетелетия. Изменялись материки и климат. Изменилась жизнь людей. Их быт. Их возможности. Но эта троица оставалась неизменной...

...Как только кто впускал в свою душу Зависть, взращивал ее, через некоторое время появлялась Обида. Кто-то так и жил, кормя этих двух тёток...Страдал и болел. А кто-то звал Подлость...

... И неважно, было утро, день, или вечер. Подлость делала своё подлое дело. А вместе с Завистью и Обидой ее не чурались и принимали в свои души даже те, кто ранее считал зазорным даже здороваться с Подлостью...

...Гоните из своих мыслей Зависть, люди! Гоните Обиду! Ибо это две тетки доведут вас до дружбы с Подлостью... А разве это стоит того???

Читайте все новости по теме "Жить здорово" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана ГаличСветлана Галич
Тема
Жить здорово
Объекты
здоровьепластическая хирургияПсихология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины