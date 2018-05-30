...Жила-была на свете Подлость. Такая маленькая и никчемная. Настолько маленькая, что ее не сразу и заметишь. Такая никчемная, что рядом с ней и находиться то было стыдно.

...Люди обходили Подлость стороной. Ну кому, скажите, хочется быть рядом с маленькой и никчемной подлостью. Это считалось неприличным.

...Так и ходила она одинокая. Надо сказать, очень скучала.

...Однажды Подлость познакомилась с огромной и толстой тёткой. И звали ту тетку-Зависть. Тетка надувала свои толстые щёки и все время бухтела:

- Нет, вы только посмотрите на эту фифу! И зачем ей стопятьдесятвосьмая сумка? Она ее точно украла. А если не украла, то отобрала. А если не отобрала, то случайно нашла. Ужас какая дорогая сумка! Лучше бы она покупала книжки, умнее бы была...

- Нет, как вам нравится, эта типа умная! - говорила она о другой женщине. - Книги она читает! А на колготке, вон, зацепка. Она что, не видит, что у неё стрелка на колготке? Чем книжки читать, лучше бы маникюр сделала...

- О! А когда это ты пластику лица успела сделать? - орала она на всю улицу своей знакомой. Да так, что все оглядывались...

....И так целыми днями. Зависть обсуждала всех, кого встречала. Потому рот у неё не закрывался. Ее речевой аппарат напоминал "perpetum mobile"... Ей неважно было, слушают ее или нет. Удивительно, но обычно ее слушали. Вид у неё был солидный. Слушали и удивлялись. И чего ей неймется? Здоровая, роскошная...а рот от обсуждений других не закрывается. Даже на обеденный перерыв. И никакого типуна на языке...

- Странно, -подумала Подлость,- и чего она все время разговаривает? Даже когда ее не слушают.

- О! Какая подлая Подлость,- заметила маленькую никчёмную Подлость, толстая тётка Зависть.

- Ты ж посмотри, до чего маленькая...и до чего никчемная...Видимо на диетах сидит. И откуда у неё деньги на диеты? Небось ворует...Мне бы вот так!

...Подлость удивилась. Это ж надо, Зависть позавидовала ей, маленькой и никчемной.

...А на следующий день Подлость познакомилась с сухонькой чопорной старушкой-Обидой. Обида все время поджимала тонкие губы и на всех вокруг обижалась. Она и на Подлость умудрилась обидеться. Просто за то, что Подлость была моложе. Поджала свои тоненькие губы-полоску, смерила Подлость уничижительным взглядом...и промолчала высокомерно.

...Как-то так получилось, что не с кем больше было общаться Подлости. Она ощущала себя одиноко.

- Пошли со мной на дело, Подлость! - позвала как-то ее Зависть.

- На какое дело? - удивилась Подлость.

- Как на какое? Подлость делать...

- А кому? ,- спросила удивленная Подлость.

- А какая разница кому!,- воскликнула Зависть,- Вон их сколько таких успешных! Да любому!

- Хммм,- засомневалась Подлость. Со мной же никто общаться не желает, не то, чтобы общее дело делать.

- Не дрейфь!,- сказала Зависть.

- Это они без меня тебя чураются...Подлость, дескать, фи...не порядочно. А как только я с ними начинаю общаться...вселять им Зависть...Увидишь, что будет.

...Зависть оказалась права. Поселилась она в душе юной девушки. Побухтела-побухтела...Сама раздулась, как на дрожжах...У подружки этой девушки, дескать, жених незаслуженно хорош, в ее нарядах лучше бы смотрелась сама девушка...и много чего ещё...Юная девушка страдала, кормила Зависть...кормила. А после к ним присоединилась старушка-Обида...Юная девушка так и не заметила, как насупливались ее брови, как мрачнел взгляд...Однажды она не выдержала и топнула ногой:

- Все, надо с этим что-то делать!

И тогда Зависть и Обида позвали Подлость...

...Подлость хоть и никчемная была с виду, но свое дело знала хорошо...

...Так и шли они по жизни дальше втроём. Зависть, Обида и Подлость. И даже те люди, кто раньше гнушался общаться с Подлостью, незаметно для себя под влиянием Зависти и Обиды, совершали Подлость.

...Миновали тысячетелетия. Изменялись материки и климат. Изменилась жизнь людей. Их быт. Их возможности. Но эта троица оставалась неизменной...

...Как только кто впускал в свою душу Зависть, взращивал ее, через некоторое время появлялась Обида. Кто-то так и жил, кормя этих двух тёток...Страдал и болел. А кто-то звал Подлость...

... И неважно, было утро, день, или вечер. Подлость делала своё подлое дело. А вместе с Завистью и Обидой ее не чурались и принимали в свои души даже те, кто ранее считал зазорным даже здороваться с Подлостью...

...Гоните из своих мыслей Зависть, люди! Гоните Обиду! Ибо это две тетки доведут вас до дружбы с Подлостью... А разве это стоит того???