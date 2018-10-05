Сибирская язва: в Украине зафиксирован еще один случай

В Житомирской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали женщину.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области, 35-летнюю жительница села Белка была доставлена в инфекционное отделение Коростенской ЦРБ с подозрением на кожную форму заболевания.

Отмечается, что женщина заболела 1 октября, а обратилась к медикам 4 октября. По имеющейся информации с больной проживает только муж.

Для проведения расследования случая заболевания было сформирована бригада из специалистов и начата работа в очаге заболевания. Проведены противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

"С целью установления диагноза в ходе расследования было отобран биоматериал от больного, пробы из объектов окружающей среды (почва, вода) для проведения лабораторных исследований. Сейчас исследования продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления Держпродспоживслужбы в Житомирской области", – добавили в Госпродпотребслужбе.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что на Одесщине 5 человек попали в больницу с диагнозом "сибирская язва". Позже диагноз подтвердился лишь у одного из них.